MUNDO
Cuba a Trump: “Nadie nos dicta qué hacer”
El presidente estadounidense urgió al gobierno cubano a alcanzar pronto un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde.
Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigiera al gobierno cubano instándolo a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel respondió que “Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer”, escribió en X el líder de la isla, tras subrayar que su país “se prepara” y está “dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.