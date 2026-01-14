Primera ministra de Japón detallará planes para disolver Cámara Baja del Parlamento

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, tiene previsto ofrecer el próximo 19 de enero más detalles sobre sus planes de disolver la Cámara de Representantes para convocar a unas elecciones anticipadas, informaron hoy miércoles dirigentes del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) tras una reunión en ella.

Hirofumi Yoshimura, jefe del Partido de la Innovación de Japón, que integra la coalición de gobierno junto con el PLD de Takaichi, dijo a los periodistas que la primera ministra ha informado a alto cargos de la coalición sobre su intención de disolver la Cámara Baja en la fase inicial del período ordinario de sesiones de la Dieta (Parlamento) de 2026.