Detienen a un grupo de chilenos que habría robado en una decena de casas de lujo en España

La Policía Nacional de España ha desarticulado un grupo itinerante, de procedencia chilena, al que se atribuye una decena de robos con fuerza en viviendas de urbanizaciones pudientes de la provincia de Málaga, en el sur del país.

La actuación policial se saldó con la detención de cuatro personas (tres hombres y una mujer), que han ingresado en prisión provisional por orden judicial, informó este viernes la Policía española en un comunicado.

Los detenidos por su presunta implicación en la trama estaban especializados en escalo (escalar por fachadas) y en fractura de cerraduras y ventanas.

Según la Policía Nacional, los presuntos delincuentes actuaban en urbanizaciones de alto poder adquisitivo, con predilección por inmuebles cercados por un muro perimetral, y tenían como objetivo apoderarse de dinero en efectivo, joyas y objetos de valor.

La investigación se inició el pasado octubre, tras detectarse la presencia de un grupo criminal de carácter itinerante dedicado a robos con fuerza en viviendas habitadas.

A raíz de las primeras denuncias, los agentes comenzaron a seguir el rastro de los sospechosos, que se habían establecido temporalmente en un piso del centro de Málaga, una ciudad de Andalucía, desde donde planeaban sus incursiones delictivas.

Las pesquisas policiales apuntan a que la mujer era la encargada de realizar inspecciones discretas en las urbanizaciones, donde verificaba la ausencia temporal de los residentes en los domicilios, bien tocando el timbre u observando que no hubiese luces encendidas.

Tras seleccionar el objetivo, otros dos de los investigados pasaban a la acción. Ataviados con guantes, gorras y pasamontañas, escalaban los muros perimetrales, forzaban cerraduras y ventanas con radiales y destornilladores, y en apenas unos minutos registraban las estancias de las viviendas en busca de dinero, joyas y otros efectos de valor.

El último de los integrantes de la célula criminal facilitaba el desplazamiento en vehículo y realizaba labores de apoyo a sus compinches.

La Policía Nacional detuvo a los supuestos autores de los robos, cometidos en el distrito Este de Málaga capital y en las localidades malagueñas de Mijas y Nerja, y frustró “una nueva gira” que el grupo ultimaba por otros municipios de la costa andaluza.

Aunque la trama está especializada en robos en viviendas, también practicaba hurtos continuados en grandes superficies comerciales usando bolsos “apantallados” para burlar los sistemas de alarma.

En el registro en el piso de Málaga que servía de base de operaciones a los investigados, los agentes intervinieron piezas de joyería, dinero en efectivo, relojes, telefonía móvil, ropa de diferentes marcas de prestigio, herramientas e indumentaria usada en los asaltos.