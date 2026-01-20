España decreta tres días de duelo nacional tras accidente ferroviario que dejó 40 víctimas

El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la medida luego del siniestro protagonizado por dos trenes de alta velocidad, que dejó 40 personas fallecidas y más de 150 heridas.

“Hoy es un día de dolor para toda España. Nuestro pensamiento está con las víctimas y sus familiares”, señaló Pedro Sánchez, antes de confirmar el duelo nacional que se mantendrá hasta las 00:00 horas del jueves 22 de enero.

“Toda tragedia exige por parte de la sociedad dos cosas: unidad en el dolor y unidad en la respuesta. Desde el mismo momento en que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado unido y con lealtad”, agregó.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:45 horas del domingo, cuando un tren de alta velocidad de la operadora Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló y sus vagones invadieron la vía contigua, impactando con un tren Alvia de Renfe que se dirigía desde Madrid hacia Huelva.

El choque provocó que los primeros vagones del tren de Renfe cayeran por un terraplén de varios metros de profundidad, complicando las labores de rescate en un área de difícil acceso. Tras el siniestro, siguen las labores de búsqueda de desaparecidos, las cuales se concentran en los vagones del tren de Renfe.

Hasta ahora, se reportan 40 fallecidos y más de 150 heridos, con varios decenas en estado grave e internados en unidades de cuidados intensivos. Las autoridades han habilitado líneas de ayuda para familiares y centros de apoyo para los afectados.

Sánchez se trasladó al lugar del siniestro acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Transporte e Interior, quienes han colaborado con los servicios de emergencia.

El accidente abrió una serie de interrogantes que aún están bajo investigación, especialmente porque la vía había sido reparada recientemente y los trenes contaban con revisiones técnicas al día. En conferencia de prensa, Sánchez aseguró que se realizará una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del siniestro. “Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta”, concluyó.