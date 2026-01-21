Venezuela recibe primer giro por venta de petróleo a Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela confirmó el ingreso de USD 300 millones correspondientes a la primera venta de petróleo a Estados Unidos, recursos que, según la presidenta interina Delcy Rodríguez, serán utilizados para financiar los ingresos de los trabajadores, proteger el poder adquisitivo y estabilizar el mercado cambiario, en un contexto de alta inestabilidad económica.

La presidenta interina explicó que el monto recibido forma parte de una transacción total de USD 500 millones por la venta de crudo y que los recursos serán canalizados a través del sistema financiero nacional y del Banco Central de Venezuela para contener los efectos de la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio.

Han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Estos recursos irán al mercado cambiario a través del BCV y la banca nacional, para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos. pic.twitter.com/GlXO6AmSD2 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 21, 2026

En ese sentido, Rodríguez señaló que “han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Estos recursos irán al mercado cambiario a través del BCV y la banca nacional, para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos”, en una operación que busca estabilizar el tipo de cambio.

La autoridad agregó que “han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales, ndlr). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, y precisó que “esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario”.

La economía venezolana enfrenta actualmente una marcada inestabilidad cambiaria, situación que ha llevado al dólar paralelo a ubicarse hasta 100% por sobre la tasa oficial, profundizando las presiones inflacionarias.