Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, es nombrada ministra de Turismo en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes 2 de febrero la designación de Daniella Cabello como nueva ministra de Turismo, en el marco de una serie de ajustes que ha impulsado en el gabinete durante las últimas semanas. El nombramiento se produce en un contexto político marcado por la reciente captura de Nicolás Maduro en Caracas y por una reconfiguración del equipo de gobierno.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Rodríguez, donde informó que Cabello asumirá la responsabilidad de “impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”. En el mismo mensaje, la mandataria encargada agradeció a la ahora exministra Leticia Gómez por su gestión al frente de la cartera.

He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional. pic.twitter.com/w9lV2osRBf — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) February 2, 2026

Daniella Cabello, de 33 años, es hija de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y una de las figuras más influyentes del chavismo, y de la diputada Marleny Contreras. A diferencia de sus hermanos, ha mantenido un alto perfil público y político, con una presencia activa en redes sociales y una participación sostenida en estructuras del oficialismo.

Antes de asumir el Ministerio de Turismo, Cabello se desempeñó durante dos años como directora del Instituto Marca País y de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones, cargos desde los cuales estuvo vinculada a la proyección internacional del país. Además, forma parte de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y tuvo una etapa previa ligada al ámbito cultural y televisivo, como cantante y productora del programa Con el mazo dando, conducido por su padre.

Su designación ocurre, además, en un escenario de tensión internacional. Daniella Cabello figura en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, medida aplicada a fines de 2024 junto a otros funcionarios del régimen. Entre ellos se incluyó también a Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello y jefe de inteligencia, en el marco de sanciones vinculadas —según Washington— a acciones represivas tras las manifestaciones que cuestionaron los resultados electorales.

Las sanciones se produjeron luego de los comicios presidenciales en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Maduro sin la presentación de actas que respaldaran ese resultado. El propio Diosdado Cabello también se encuentra sancionado por Estados Unidos.

El nombramiento de la nueva ministra de Turismo se suma a otros cambios recientes en áreas como Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y el Despacho de la Presidencia, además de ajustes en designaciones militares y en la vicepresidencia económica sectorial, lo que da cuenta de una etapa de reordenamiento político bajo la conducción de Delcy Rodríguez.