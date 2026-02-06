Trump publica video conspirativo con imágenes racistas representando a los Obama como monos

El registro, de poco más de un minuto y compartido en la red social Truth Social, muestra brevemente a los Obama con sus rostros superpuestos en cuerpos de primates, rodeados de palmeras, mientras suena de fondo la canción The Lion Sleeps Tonight. El contenido retoma afirmaciones falsas sobre la empresa Dominion Voting Systems, a la que Trump ha acusado reiteradamente de haber manipulado los comicios de 2020 en su contra.

Hasta la mañana del viernes, el video acumulaba miles de “me gusta” en la plataforma del mandatario. La reacción desde el sector demócrata no tardó en llegar. Desde la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom , uno de los críticos más visibles de Trump, calificó la publicación como inadmisible. “Comportamiento asqueroso por parte del Presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, señaló en un mensaje publicado en X.

También se sumó a las críticas Ben Rhodes, exasesor de seguridad nacional y cercano de Obama, quien escribió: “Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia”.

El fragmento animado es atribuido a la cuenta de X “xerias_x”, que destacó en su perfil la difusión del material. La secuencia forma parte de un video generado con inteligencia artificial titulado Trump: Rey de la Selva, publicado el 24 de octubre de 2025, en el que distintas figuras políticas son representadas con cuerpos de animales y se inclinan ante Trump, cuya imagen aparece superpuesta sobre la de un león.

Desde el inicio de su segundo mandato, el actual presidente ha intensificado el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial en redes sociales. El año pasado, por ejemplo, difundió un video creado con IA que mostraba a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y apareciendo luego tras las rejas con un overol naranja. En otra ocasión, publicó un clip manipulado del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que este último calificó como racista.

Las publicaciones provocadoras se enmarcan en una estrategia que Trump ha utilizado para movilizar a su base conservadora, en paralelo a una ofensiva política contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Entre sus primeras decisiones al regresar a la Casa Blanca estuvo el fin de estas iniciativas en el gobierno federal, incluidas las políticas de diversidad en las Fuerzas Armadas, que ha tachado de “woke”. Este tipo de mensajes ha sido cuestionado por organizaciones civiles y dirigentes opositores.