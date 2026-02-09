Jimmy Lai, el exmagnate de los medios y defensor de la democracia es condenado a 20 años de cárcel

El magnate de los medios y referente del movimiento prodemocracia en Hong Kong, Jimmy Lai, fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos contra la seguridad nacional por conspiración con fuerzas externas y publicar artículos sediciosos. El fallo marca la sentencia más severa aplicada bajo la ley impuesta por Beijing en 2020.

Lai, de 78 años y fundador del diario Apple Daily, fue condenado por conspiración con fuerzas extranjeras y sedición. La sentencia implica que no podrá optar a libertad condicional hasta superar los 90 años, lo que ha generado una fuerte reacción de su familia y de organismos internacionales de derechos humanos.

Hong Kong’s most vocal China critic, media tycoon Jimmy Lai, was sentenced to 20 years in jail, ending the city’s biggest national security case which drew international concern about Beijing’s clampdown on the city’s freedoms and autonomy https://t.co/Sp3OUV7Hw5 pic.twitter.com/x8JXdRBOhf — Reuters (@Reuters) February 9, 2026

El empresario, que es ciudadano británico, fue uno de los críticos más visibles del gobierno chino y un participante activo de las protestas prodemocracia de 2019. Su diario se transformó en una plataforma clave para denunciar la reducción de libertades en la ciudad, lo que llevó a su cierre en 2021 tras allanamientos policiales y el congelamiento de sus activos, ese mismo año, Lai también fue arrestado dos veces por cargos de reunión ilegal.

Durante el juicio, los jueces sostuvieron que Lai utilizó Apple Daily para promover sanciones internacionales contra China y Hong Kong, además de influir en políticos extranjeros, especialmente en Estados Unidos. Según el tribunal, estas acciones fueron parte de una estrategia planificada para socavar la estabilidad del Estado.

Además del activista, el tribunal también condenó a seis extrabajadores del diario, con penas que oscilaban entre los 6 años y 9 meses hasta los 10 años de prisión. Mientras que Apple Daily y sus empresas afiliadas fueron multadas con 6 millones de dólares de Hong Kong (767.000 dólares estadounidenses).

Las autoridades de Hong Kong y Beijing defendieron el fallo, asegurando que el caso no tiene relación con la libertad de prensa y que la ley de seguridad nacional permitió “restaurar el orden” tras las protestas masivas. “Lai usó Apple Daily para envenenar las mentes de los ciudadanos, incitar al odio, distorsionar los hechos, crear deliberadamente división social, glorificar la violencia y rogar abiertamente a fuerzas externas que sancionaran a China y a la Región Administrativa Especial de Hong Kong”, dijo el lunes el líder de la ciudad, John Lee, ex oficial de policía y jefe de seguridad.

En contraste, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional calificaron la condena como un “ataque a sangre fría contra la libertad de expresión”. Agregando que “esta condena es otro sombrío hito en la transformación de Hong Kong, una ciudad que era gobernada por el Estado de derecho, en una gobernada por el miedo. Encarcelar a un hombre de 78 años por no hacer nada más que ejercer sus derechos muestra un desprecio total hacia la dignidad humana. Cada día que pasa entre rejas es una grave injusticia”.

The sentencing of Jimmy Lai marks another grim milestone in Hong Kong’s transformation from a city governed by the rule of law to one ruled by fear. Imprisoning a 78-year-old man for doing nothing more than exercising his rights shows a complete disregard for human dignity.… — Amnesty International (@amnesty) February 9, 2026

La familia de Lai advirtió sobre el deterioro de su salud y calificó la sentencia de “inhumana”. “Veinte años es una farsa. Equivale esencialmente a una cadena perpetua, o como lo llama Human Rights Watch, a una pena de muerte, porque en las condiciones en que se encuentra mi padre, no sé si le queda ni una décima parte de eso”, dijo su hijo Sébastien.

Mientras que su hija Claire también fue enfática con la sentencia: “He visto cómo la salud de mi padre se deterioraba drásticamente y las condiciones en las que lo mantenían empeoraban cada vez más. Si se ejecuta esta sentencia, morirá como un mártir entre rejas“, señaló.

En tanto, líderes occidentales y gobiernos como el del Reino Unido han expresado preocupación. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea hizo un llamado a la liberación “inmediata y sin condiciones” de Jimmy Lai, teniendo en consideración “su avanzada edad y su condición de salud”.