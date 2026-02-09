Usando a Shakespeare: McKellen hace fuerte crítica a las políticas migratorias de EE.UU. y el ICE

El actor británico Ian Mckellen, actor de reconocidos filmes como lo son la trilogía de El Señor de los Anillos, en el rol de “Gandalf, el gris, así como de Magneto en la saga de X-Men, entrevistado para el programa The Late Show con Stephen Colbert, transmitido por el canal británico CBS, en donde el actor realizó una comentada intervención.

Durante la entrevista, realizada el pasado miércoles, el reconocido intérprete recitó un monólogo de William Shakespeare para denunciar la violencia dirigida a los inmigrantes por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), haciendo un paralelismo entre la escena y los recinetes acontecimientos de Estados Unidos: “¿Les gustaría encontrarse con una nación de tal bárbaro temperamento que, estallando en una violencia atroz, no les permitiera morar sobre la tierra?”.

Goosebumps! People often ask, is Shakespeare still relevant? Here is a great example, from the Steven Colbert Show, in which Sir Ian McKellen delivers an extraordinary speech. Shakespeare’s words are timeless, urgent and important. #Shakespeare #ianmckellen #stevencolbert pic.twitter.com/YpLWi2MIHA — Lee Brown (@leebrown2) February 5, 2026

Todo comenzó cuando el presentador del programa, Stephen Colbet, señaló que McKellen es uno de los únicos actores vivos que hizo interpretación de un rol shakespereano por primera vez, diciendo a su vez que es “uno de los aspectos más destacados de su carrera”. Por lo demás, bromeó con respecto a la antiguedad de la obra del autor, diciendo que McKellen “se conserva muy bien para tener 400 años”.

Sir Ian explicó que se trata de una obra llamada Sir Thomas More, escrita por muchos dramaturgos –entre ellos, William Shakespeare– y que se trata, además, del último guion teatral escrito a mano por el autor que se encuentra en conservación. Sumado a ello, explicó que es una obra que nunca se llegó a representar en los teatros, pues era considerada “sediciosa” para su época, por lo que se estrenó recién en 1964, año en que el actor encarnó por primera vez al personaje.

Acto seguido, Colbet solicitó a Mckellen interpretar un monólogo que él mismo adaptó, en donde el actor precisó que “todo sucede hace 400 años, en Londres durante una revuelta en la que la población se encuentra quejándose por la presencia de inmigrantes en las calles”, por lo que pidió al público que exclamase “¡los extranjeros deben ser expulsados!”, y así fue.

“Supongamos que los expulsan”, empezó diciendo, “y que este alboroto suyo consigue intimidar a toda majestad de Inglaterra. Imaginen que ven a los desdichados extranjeros con sus bebés a sus espaldas (…) Y ustedes, como reyes en sus deseos, con la autoridad silenciada por su pelea y con sus opiniones disfrazadas, ¿qué habrán conseguido?; Yo les diré. Mostrarán cómo la insolencia y la mano dura deben prevalecer y cómo el orden debe ser sofocado”.

El actor continuó recitando: “Supongamos que ustedes son extranjeros, ¿les agradaría encontrar una nación de tal temperamento bárbaro, que, estallando en una violencia espantosa, no les proporcionara morada en la tierra, afilara sus etestados cuchillos contra sus gargantas, los despreciara como a perros?”.

“Este es el caso de los extranjeros y la crueldad inhumana”, finalizó, no sin antes volver a precisar la antiguedad del relato, diciendo “William Shakespeare, hace 400 años”.

La interpretación le valió un aplauso del público, así como el agradecimiento directo de Stephen Colbet al momento de terminar su escena. De esta misma forma, el registro se hizo viral en redes sociales, tomándose como un gesto de protesta ante las políticas antiinmigracion de Donald Trump.

Recordemos que esta intervención se enmarca dentro de uno de los contextos políticos más turbulentos que viven los ciudadanos estadounidenses, en donde miles de personas han salido a las calles para manifestarse en contra de las deportaciones de inmigrantes –en especial latinoamericanos–, además de los asesinatos de los civiles Alex Pretti y Rennée Good a tiros por fuerzas del ICE.