Europa busca blindar su defensa y reducir la dependencia militar de Estados Unidos

Cuando los líderes mundiales se reúnan en la Conferencia de Seguridad de Múnich , que comienza este viernes 13 de febrero de 2026, los temas sobre política de seguridad transatlántica y defensa de la UE ocuparán un lugar destacado en la agenda.

Durante el último año, la Unión Europea ha impulsado su objetivo de establecer una estrategia de defensa más autosuficiente y crear una industria de defensa de la UE más fuerte e independiente.

La actuación del Gobierno de Trump en asuntos geopolíticos, desde las negociaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania hasta las tensiones sobre Groenlandia, ha reforzado repetidamente la urgencia de ese objetivo.

Los líderes europeos no lo han dicho oficialmente, pero una UE más independiente implica una UE que dependa menos de Estados Unidos.

Para determinar hasta qué punto están entrelazados actualmente los lazos comerciales en materia de defensa, DW ha analizado los datos sobre comercio de armas recopilados por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Desde 1950, el SIPRI ha realizado un seguimiento de los gastos militares y del comercio de lo que denomina “armas convencionales importantes”, como aviones, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados, artillería, barcos, satélites y sensores.

El análisis de DW demuestra hasta qué punto Estados Unidos domina el mercado de la defensa, tanto en Europa como en el resto del mundo.

Cinco países representan la mayor parte de las exportaciones mundiales de armas

Estados Unidos ha sido el mayor exportador de armas del mundo durante más de dos décadas, con un 35% de las ventas mundiales. A Estados Unidos le siguen Rusia (21%), Francia (8%), Alemania (7%) y China (5%). En conjunto, estos cinco países suministraron el 74% de todas las armas comercializadas entre 2000 y 2024.

Si cambiamos la perspectiva a los importadores de armas, vemos el dominio de los cinco mayores proveedores en cada región, aunque los datos de importación solo reflejan una parte de la dependencia de un país de los proveedores para su defensa.

Por ejemplo, los datos de importación no arrojan luz sobre cuánto gasta un país en sistemas de defensa en general, y cuánto de eso se destina a la importación de armas del extranjero. Esto permitiría conocer en qué medida un país depende realmente del suministro de armas extranjeras. Actualmente no existen datos fiables y completos a nivel internacional que permitan hacerlo.

Los analistas del grupo de expertos Bruegel y del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) también señalan que los productos de defensa fabricados en Europa a través de empresas conjuntas con fabricantes estadounidenses no aparecen en los datos de exportación e importación. La industria de defensa abarca más que los bienes físicos, como las armas, incluye también el intercambio de inteligencia, la vigilancia y la dotación de personal de las estructuras de control y mando en las organizaciones multilaterales. Además del hardware, los productos de defensa incluyen software y actualizaciones que hacen que los gobiernos dependan de los fabricantes durante años después de la compra inicial.

En todo caso, es probable que los datos sobre el comercio de armas subestimen el grado de interdependencia entre los sectores de defensa de diferentes países. Aun así, los datos sobre el comercio de armas ofrecen una visión de la relación entre importadores y exportadores.

Más allá de Europa: ¿Qué regiones importan muchas armas de Estados Unidos?

Aunque los países de Oceanía importan la mayor parte de las armas de Estados Unidos, su volumen total de importaciones es relativamente bajo. Por otro lado, los países europeos y asiáticos tienen volúmenes de importación bastante elevados y una gran parte de sus importaciones de armas proceden de Estados Unidos. Entre 2000 y 2024, el 46% de las armas importadas en Europa procedían de Estados Unidos.

En el mismo período, los países asiáticos obtuvieron el 35% de sus armas importadas de Estados Unidos. Si se analiza un periodo más corto, solo los últimos cinco años, estas proporciones fueron aún mayores, lo que indica cómo el papel de Estados Unidos como socio comercial en el ámbito de las armas ha cobrado mayor importancia en los últimos años.

“No hay forma de cambiar la dependencia de Estados Unidos a corto plazo”, afirma Aylin Matlé, politóloga e investigadora sénior del Centro de Seguridad y Defensa del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. “Un ejemplo es la decisión de muchos países europeos de comprar aviones de combate F35 a Estados Unidos: esto significa que están vinculados al sistema durante al menos una década y dependen del suministro de piezas de repuesto del país fabricante”.

Dentro de cada región, los patrones comerciales varían mucho. Las cuotas de importación procedentes de Estados Unidos oscilan entre un máximo del 96% (Países Bajos) y un mínimo del 17% (Hungría) entre los países europeos.

Diecinueve de los 50 países responsables de la mayor parte de las importaciones de armas entre 2020 y 2024 obtuvieron más de la mitad de sus importaciones de armas de Estados Unidos. Estas relaciones comerciales son muy profundas: para casi todos ellos, se trata de una continuación de una sólida relación de importación de armas con Estados Unidos, o incluso de un aumento en 2020-24 en comparación con otros períodos de cinco años desde 2000.

Matlé señala a Japón, Corea del Sur y Filipinas como países asiáticos con una dependencia especialmente alta de Estados Unidos. “Estos países están prestando mucha atención a la postura actual de Estados Unidos hacia Europa, con su demanda de una mayor distribución de la carga”, afirma. “Tanto la primera administración Trump como la administración Biden también han pedido a los países de la región indo-pacífica que aumenten el gasto en defensa, pero no de forma tan drástica como en Europa”, dice Matlé.

Reducir la dependencia de EE.UU. mediante la creación de nuevas alianzas

La experta afirma que estos gobiernos se mostraron cada vez más nerviosos con el regreso de Trump al cargo, “no solo por la dependencia de la industria de defensa, sino también por la promesa de protección en caso de que surgiera un enfrentamiento con China”.

Su investigación se centra en cómo determinados países europeos e indopacíficos perciben sus respectivas situaciones de amenaza, qué conexiones y similitudes existen y si esto conduce a la cooperación. Descubrió que, desde el regreso de Trump, los gobiernos han forjado nuevas alianzas, incluyendo la reciente firma de más acuerdos de cooperación con países europeos. “Tengo la firme sospecha de que esto seguirá aumentando en el contexto de la actual evolución de la política de seguridad”, afirma Matlé, “incluso si en el futuro hubiera una administración estadounidense más comprensiva con los europeos”.

Reducir la dependencia de EE.UU. mediante la diversificación de los socios comerciales

También hay países que muestran una tendencia contraria a la fuerte dependencia de un único proveedor, como Estados Unidos, y diversifican sus importaciones procedentes de varios países. Grecia, Qatar y la India compran los mismos sistemas a múltiples proveedores, lo que da lugar a lo que Pieter Wezeman, investigador sénior del Programa de Transferencias de Armas del SIPRI, denomina una “pesadilla” logística sobre el terreno a la hora de poner en marcha los sistemas conjuntamente.

“Son ejemplos clásicos en los que hay razones políticas para diversificar, pero en los que también está muy claro que se pueden plantear importantes cuestiones sobre la eficiencia logística”, afirma Wezeman.

Brasil, por su parte, puede importar de diferentes países, pero luego compra diferentes tipos de armas de cada uno de ellos. “Comprarán submarinos franceses y nada más”, afirma Wezeman. “No comprarán algunos alemanes además de esos”.

¿Cómo sería una estrategia de defensa resiliente?

Matlé, Wezeman y otros analistas afirman que la autosuficiencia es clave para la resiliencia. “En un escenario de conflicto en el Indo-Pacífico, es lógico que la industria de defensa estadounidense abastezca primero a su ejército, en lugar de cumplir los contratos con los europeos. Si en ese escenario se produce al mismo tiempo un enfrentamiento con Rusia en el flanco oriental de la OTAN, la industria europea también debería estar en condiciones de abastecer a su ejército”, explica Matlé.

La Unión Europea parece haber adoptado esta estrategia con su plan Readiness 2030, que reforzaría la base industrial de la UE ofreciendo planes de financiación para incentivar a los Estados miembros a invertir en productos de defensa fabricados dentro del bloque.

Wezeman comenta que la industria de defensa de la UE ya estaría en condiciones de armar rápidamente a los ejércitos europeos: solo sería una cuestión de prioridades. Por un lado, “existe una capacidad significativa en Europa, que no se utiliza necesariamente para la propia Europa”, dice Wezeman. “Hay una exportación muy significativa desde Europa a otras partes del mundo”. Y añade: “Dentro de Europa ha habido un fuerte impulso para mantener unas exportaciones de armas significativas, y creo que también podríamos esperar eso de una futura industria armamentística en Europa”.

Si la industria de defensa de la UE quiere ampliar su escala para abastecer a los ejércitos europeos y, al mismo tiempo, mantener o incluso ampliar sus relaciones de exportación, inevitablemente tendrá que enfrentarse a otro reto. Los minerales de tierras raras son cruciales para la fabricación de productos de defensa, y actualmente solo hay un proveedor principal: China. “A corto plazo, no hay alternativas reales”, subraya Matlé. “No hay otros países donde se puedan producir tierras raras tan rápidamente y a esta escala”.

Así pues, al independizarse de la industria de defensa estadounidense, la industria de defensa de la UE podría pasar a depender más de otro actor importante, que también ha demostrado que no duda en utilizar su poder como palanca.

Los datos, el código y las decisiones metodológicas que hay detrás de esta historia se pueden encontrar en este repositorio de GitHub.