Delcy Rodríguez: “Me han invitado a Estados Unidos”

“Me han invitado a Estados Unidos”, declaró la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Kristen Welker, moderadora del programa Meet the press de NBC News, durante la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. “Estamos considerando ir una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”, agregó Rodríguez.

La exvicepresidenta y ministra de Petróleo, juró como presidenta interina de Venezuela a principios de enero, después de que Estados Unidos bombardeara objetivos militares en el país y se llevara detenido y acusado de supuestos delitos de narcotráfico al presidente Nicolás Maduro y su esposa y primera dama Cilia Flores.

Rodríguez y Wright enfrentan la titánica tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras décadas de falta de inversión, mala gestión y sanciones estadounidenses, poniendo a los inversores estadounidenses en primera fila, como exige Washington.

Sin embargo, Rodríguez declaró también a NBC que cree que Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por cargos de drogas y armas, sigue siendo el líder legítimo de su país: “Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogada, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, afirmó.