El jefe fronterizo de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes del ICE en Minnesota

El zar fronterizo Tom Homan, declaró que la ofensiva migratoria ejecutada por el ICE en el estado de Minnesota de meses de duración, que provocó protestas masivas, miles de arrestos y el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses, ha terminado. Pese al anuncio, Homan ha dejado entrever que los operativos podrían tener lugar en alguna otra ciudad.

“Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin”, anunció el jefe fronterizo durante una conferencia de prensa en Minneapolis. “Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana”, explicó.

Se trata de la Operación Metro Surge, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se ha extendido por todo Minnesota. El procedimiento se ha extendido durante más de dos meses, con un despliegue de hasta 3.000 agentes federales, entre miembros del ICE y de la Patrulla Fronteriza. El que ha estado envuelto en controversias, con arresto de personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos estadounidenses, la muerte de Renée Good y Alex Prett a manos de agentes del ICE y protestas que se han extendido por todo el país.

La administración de Trump ha defendido que los detenidos son “extranjeros ilegales peligrosos” y que la operación ha sido un “éxito”, con más de 4.000 arrestos en el territorio. “Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los delincuentes”, expresó.

The Trump administration is ending the immigration crackdown in Minnesota that led to thousands of arrests, violent protests and the fatal shootings of two U.S. citizens over the past two months, border czar Tom Homan said. pic.twitter.com/rSli774XIC — The Associated Press (@AP) February 12, 2026

Pese al anuncio, la aplicación de leyes migratorias continuará en todo el país. Homan dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siempre ha tenido presencia en Minnesota y seguirá teniéndola. “La próxima semana vamos a desplegar a los agentes que están aquí de nuevo en sus lugares de origen, o en otras zonas del país donde se los necesite. Pero vamos a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración”, advirtió.

Además, precisó que un “pequeño congente de personal” permanecerá en el estado para “transferir el mando y control completos a la oficina local”. Aunque no especificó cuántos agentes permanecerán en Minnesota tras la conclusión del aumento de personal.

La decisión del “zar” se conoció dos semanas después de que el presidente apartara del operativo a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, quien lideraba la coordinación en el estado. En su reemplazo fue designado Homan, que el pasado 4 de febrero ya había informado el retiro de 700 agentes.

La decisión de retirar efectivos se da en paralelo a las negociaciones en el Capitolio, donde demócratas y republicanos intentan consensuar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si no se alcanza un acuerdo que incluya límites a las atribuciones del ICE, el escenario podría derivar en un cierre parcial del gobierno federal, el segundo en pocas semanas, tras un reciente cierre técnico que logró resolverse en pocos días.