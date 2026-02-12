La califican como “esclavista”: Senado argentino aprueba reforma laboral de Milei

El Senado argentino aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

Tras una sesión de mas de catorce horas y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

La secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, (ambas personas de máxima confianza del presidente), asistieron a la votación desde un palco del Senado.

“Histórico, VLLC” (viva la libertad carajo), posteó Milei en la red social X inmediatamente después de la votación.

Ahora falta que los senadores realicen la votación particular, es decir, voten por separado cada uno de los 26 capítulos que conforman el proyecto y esto podría modificar aspectos del texto. Después pasará a la Cámara Baja con las modificaciones que surjan en el camino.

El Gobierno quiere que la ley haya superado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación. El debate y votaciones de este proyecto de ley se están llevando a cabo actualmente en sesiones extraordinarias.

El pase por el Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando la formación ultraderechista aumentó de manera significativa su representación en las dos cámaras del Congreso.

Con el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR, centro-derecha), Propuesta Republicana (PRO, derecha) -bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- y los bloques federales, LLA logró que 38 senadores habilitaran el quorum para iniciar la sesión celebrada este miércoles.

El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.

Durante la tarde del miércoles, al tiempo que se debatía la reforma laboral en el Senado, la Plaza del Congreso de Buenos Aires y las calles aledañas fueron escenario de una batalla campal entre manifestantes contrarios a la reforma laboral y las fuerzas de seguridad, con el resultado de varios heridos y detenidos.

Reforma “esclavista”

La protesta contra la reforma laboral de Javier Milei terminó en una batalla campal en Buenos Aires, con disparos de proyectiles de goma, chorros de agua y gases de la Policía y el lanzamiento de piedras por los manifestantes, en una jornada de alta tensión que se saldó con policías heridos y manifestantes detenidos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó a primera hora de la tarde, a través de la red social X, de tres agentes de la Gendarmería y un policía heridos, así como de dos personas detenidas.

Pero EFE fue testigo de la detención de muchos más, al igual que otros medios de comunicación presentes en el lugar. Por ahora no se han actualizado las cifras oficiales.

Medios argentinos, además, hablan de hasta 14 heridos.

Lo que sí dijo Monteoliva es que los manifestantes pertenecían a “grupos de izquierda” que actuaron “de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir y generar caos”.

“Las van a pagar”, amenazó la ministra, mientras los gases rociaban los rostros de los manifestantes y las piedras volaban sobre las cabezas de los policías.

En torno al mediodía, había comenzado una maratoniana sesión del Senado para debatir la polémica Ley de Modernización Laboral. En otras palabras, una reforma laboral que, de aprobarse, cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en Argentina, uno de los países más sindicalizados de América y del mundo, con una larga historia de lucha obrera.

Los manifestantes, convocados por los sindicatos, entre ellos la mayor central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), comenzaron a llegar a la Plaza del Congreso en torno a las 15:00 hora local (18:00 GMT).

Muy poco después un grupo de unas 30 personas, algunas encapuchadas y calificadas por algunos sindicalistas como saboteadores, cortaron los alambres de las vallas que protegían el edificio del Congreso e hicieron caer parte de la estructura, según constató EFE.

A continuación comenzó la acción policial con el lanzamiento de gases, chorros de agua a presión y proyectiles de goma. Los manifestantes respondieron con piedras que arrancaron de las aceras o veredas, construidas con los adoquines típicos de las avenidas porteñas. Ahí se acabo lo que podía haber sido una protesta pacífica.

En medio del caos, un grupo de alborotadores fabricaron un improvisado cóctel molotov y lo lanzaron contra un camión policial propulsor de agua a presión. Al menos estalló otro explosivo de este tipo frente al Congreso, según pudo ver EFE.

Así fue como se llenaron las calles aledañas de policías motorizados que disparaban balas de goma y gas pimienta a quienes se encontraban a su paso.

La tensión fue creciendo y los alrededores del Congreso se convirtieron en una batalla campal. Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes de la plaza, a la que acudieron algunos grupos después, sobre las 18:00 hora local.

Fue el momento en el que varias columnas de policías federales irrumpieron otra vez en la plaza, tras emerger de detrás de las vallas que protegen el Legislativo, y se lanzaron a la detención de manifestantes sin criterio objetivo: se llevaron a un número indeterminado de personas a rastras o en volandas, tal y como pudo comprobar EFE en el mismo lugar.

El objetivo fue disolver la protesta y lo lograron porque la plaza del Congreso quedó vacía antes de anochecer.

En general, no hubo una gran afluencia a la manifestación, varios centenares, que ante el caos y la represión policial se dispersaron, por lo que nunca pudo observarse una protesta masiva.

Antes de que se destara el caos, la secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), Soledad Mosquera, dijo a EFE que la reforma laboral es “claramente un retroceso y va a implicar una completa esclavitud en cuanto a las condiciones de trabajo”.

El diputado de Izquierda Unida Juan Carlos Giordano la calificó de “esclavista y proempresarial”.