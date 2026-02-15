Delcy Rodríguez decreta cierre de siete organismos chavistas en un plazo de 90 días

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este domingo el decreto N° 5248, mediante el cual ordena el cierre inmediato y la reestructuración de siete organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

La medida, publicada este domingo, busca —según el texto oficial— “la reorganización del funcionamiento del Ministerio” y de sus entes dependientes, en un contexto de transición política y búsqueda de eficiencia administrativa tras las elecciones de julio de 2024 y el reconocimiento internacional de la oposición como vencedora.

Entre las instituciones disueltas destacan cuatro creadas durante la gestión de Nicolás Maduro. Los organismos son el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra

A ellas se suman también otras tres entidades, como la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), la Fundación Propatria 2000 y la Fundación José Félix Ribas.

El decreto establece que las competencias y funciones de algunos de estos entes serán transferidas a otros ministerios u organismos del Estado. Por ejemplo, las actividades relacionadas con la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz pasarán a depender del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Cancillería).

El proceso de liquidación quedará a cargo de una junta liquidadora especial, integrada por un presidente y seis ministros designados por el Ministerio del Despacho de la Presidencia. Esta junta tendrá un plazo máximo de 90 días para ejecutar el cierre, bajo la supervisión directa del ministerio rector.

Desde la oposición, el partido Primero Justicia reaccionó a través de su cuenta en X, calificando la medida como un “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”. El mensaje advierte que “no puede terminar siendo únicamente un documento a efectos de hacer creer que existe cooperación y reconciliación con el país, debe ser un proceso real”.

Hasta el momento, ni el equipo de Nicolás Maduro ni voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han emitido pronunciamientos oficiales sobre la medida, que representa uno de los ajustes administrativos más amplios anunciados por la presidencia encargada en lo que va de 2026.