Las avanzadas armas que están cambiando el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania

Este 24 de febrero se cumplen cuatro años del comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia para la que, por el momento, no se vislumbra un final claro.

La última ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Estados Unidos terminó el 5 de febrero sin avances.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que Estados Unidos quiere que la guerra con Rusia termine en junio y que el mandatario estadounidense, Donald Trump, incluso invitó a Kyiv y Moscú a reunirse en Miami en una fecha próxima.

Trump lleva presionando para que se ponga fin al conflicto desde que asumió el cargo hace poco más de un año, sin conseguir avances por el momento.

Al margen de las conversaciones, Rusia ha continuado sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, lo que ha provocado nuevos apagones generalizados en condiciones de frío extremo.

Dado que la diplomacia parece haber logrado pocos progresos, ¿existe algún arma avanzada que pueda inclinar la balanza hacia un lado u otro?

Nuevos misiles: Flamingo contra Oreshnik

Tanto el ejército ruso como el ucraniano utilizan misiles de crucero y balísticos, algunos de ellos nuevos y experimentales.

Los misiles balísticos viajan en un arco bastante predecible, pero pueden ser detectados antes por el radar, mientras que los misiles de crucero viajan a altitudes más bajas, más cerca del suelo, lo que los hace más difíciles de detectar. Ucrania ha dependido en gran medida de los misiles proporcionados por sus socios occidentales. Ha disparado misiles balísticos Atacms de fabricación estadounidense y misiles Storm Shadow/Scalp, desarrollados conjuntamente por el Reino Unido y Francia, contra territorios rusos. Pero Ucrania ha estado potenciando su industria armamentística nacional. Los ataques que penetran en la profundidad del país se consideran una parte fundamental de la guerra, para lo cual Ucrania utiliza principalmente drones de largo alcance, según afirma el corresponsal de defensa de la BBC Jonathan Beale. Kyiv sigue perdiendo terreno frente a Rusia en un frente que se extiende a lo largo de más de 1.000km. Por ello, Ucrania está intentando cada vez más atacar la economía de guerra de Rusia para frenar esos avances, según afirma nuestro corresponsal.

Desarrollado por la empresa de defensa ucraniana Fire Point, el misil de crucero Flamingo supone un gran avance en la producción nacional de armas de Kyiv.

Se trata del tipo de arma de ataque profundo que los países occidentales se han mostrado reacios a suministrar, añade nuestro corresponsal.

Puede alcanzar objetivos a 3.000 km de distancia, viaja a velocidades de hasta 900 km/h y lleva una ojiva de 1.150 kg, lo que significa que podría alcanzar objetivos estratégicos rusos mucho más allá del alcance de los drones o de armas de menor alcance como el misil Neptune.

Su alcance es similar al del Tomahawk de fabricación estadounidense, el arma más sofisticada y cara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a proporcionar a Ucrania.

Al ser de producción propia, Ucrania puede disparar el Flamingo contra cualquier objetivo que desee. No está limitado por lo que los aliados occidentales digan qué pueda o no pueda hacer cuando lucha contra las fuerzas invasoras de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha descrito el Flamingo como uno de los misiles más exitosos de su país, aunque se han hecho públicos pocos detalles sobre su uso en combate.

Mientras tanto, Rusia ha desarrollado el Oreshnik, un nuevo misil con un alcance de hasta 5.500 km.

Destaca entre otros misiles balísticos por su velocidad, que según declaró el presidente ruso Vladimir Putin en 2024 podría alcanzar los 2,5-3 km por segundo. Esto significa que a Ucrania le resultará mucho más difícil interceptar el Oreshnik.

Rusia ha utilizado el Oreshnik dos veces hasta ahora en la guerra: primero en la ciudad central de Dnipro en noviembre de 2024 y en la ciudad occidental de Lviv en enero de 2026.

Se cree que tiene una ojiva que se fragmenta deliberadamente durante su descenso final en varios proyectiles con objetivos independientes, lo que provoca repetidas explosiones distintivas con pocos segundos de diferencia.

Aviones de combate: F-16 contra Sukhoi

Ucrania ha recibido aproximadamente la mitad de los casi 90 F-16 prometidos por los países de la OTAN, entre ellos Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y Noruega, según las estimaciones.

Se consideran versátiles, fáciles de mantener y capaces de transportar casi cualquier arma estandarizada en Estados Unidos y los países de la OTAN.

El F-16 entró en servicio por primera vez en Estados Unidos en 1978. Muchos ejércitos occidentales están retirando estos cazas obsoletos y sustituyéndolos por el F-35 de fabricación estadounidense, introducido en 2015.

Sin embargo, supone una importante mejora para la pequeña fuerza aérea de Ucrania, que ha estado utilizando los MiG-29, un caza soviético de la década de 1970, como uno de sus principales aviones de combate.

Un piloto de combate ucraniano compartió su admiración en la televisión nacional cuando se presentaron por primera vez, diciendo que “el F-16, en comparación con los aviones que pilotamos ahora, es como un smartphone al lado de un móvil antiguo con teclado”.

El F-16 se utiliza principalmente para reforzar la defensa aérea y llevar a cabo ataques terrestres de precisión.

Y se han utilizado con gran éxito, según el testimonio de los pilotos ucranianos. Por ejemplo, durante una misión de combate en diciembre de 2024, un piloto ucraniano derribó seis misiles de crucero rusos, según la fuerza aérea ucraniana.

Estas misiones de defensa aérea (DCA, por sus siglas en inglés) son funciones clave para los F-16 en Ucrania, incluso hoy en día.

La principal fortaleza de la moderna flota de aviones de combate rusos es la familia de aviones Sukhoi: el Su-30, el Su-34 y el Su-35, sin olvidar el caza de quinta generación Su-57, aunque este aún no se fabrica en serie, según informa el servicio ruso de la BBC.

Los Sukhoi rusos cuentan con radares modernos y misiles aire-aire de largo alcance; por ejemplo, el R-37 tiene un alcance declarado de más de 200 km, puede transportar una gran carga de misiles y bombas, y puede volar mucho más lejos que el MiG-29 y el F-16.

La fuerza aérea rusa es la segunda más poderosa del mundo, solo por detrás de la estadounidense, según el Directorio Mundial de Aviones Militares Modernos, y en términos de número total de aviones de combate, Rusia tiene una ventaja abrumadora sobre Ucrania.

Los aviones rusos rara vez, por no decir nunca, se adentran en territorio ucraniano por temor a ser derribados por los sistemas tierra-aire suministrados por Occidente, como el Patriot.

En el conflicto actual, los combates aéreos clásicos son extremadamente raros, según Ilya Abishev, del servicio ruso de la BBC.

Por lo general, ambas partes utilizan sus aviones de combate para ataques terrestres con misiles y bombas planeadoras desde largas distancias, sin entrar en la zona de combate de la defensa aérea enemiga, añade.

¿Y qué pasa con los drones?

Los drones se han utilizado intensivamente a lo largo de la guerra para vigilancia, localización de objetivos, lanzamiento de misiles y como armas “kamikaze”.

Ucrania es ahora líder mundial en el desarrollo de sistemas no tripulados, como robots y drones, según el corresponsal de Defensa de la BBC. Se dice que el país tiene una producción anual de alrededor de cuatro millones de drones, según informó Bloomberg en noviembre de 2025.

La Operación Spider-web del año pasado, en la que más de 110 drones ucranianos con visión en primera persona (FPV) fueron introducidos de contrabando en Rusia para atacar a más de 40 bombarderos estratégicos, fue una prueba del éxito de la estrategia de Ucrania en materia de drones.

Ucrania también utiliza drones de combate en el frente y drones navales en el mar, que han ayudado a hundir varios buques de guerra rusos.

Algunos drones de fabricación ucraniana, como el FP-1 y el FP-2, son baratos y rápidos de fabricar. El FP1 puede llegar hasta Moscú, en Rusia.

Ucrania también ha utilizado drones Bayraktar TB2 lanzamisiles suministrados por Turquía al inicio del conflicto, drones kamikaze Switchblade proporcionados por Estados Unidos y drones de vigilancia comerciales como el DJI Mavic 3 de fabricación china.

Mientras tanto, el Kremlin está tratando de aumentar la producción de drones de ataque baratos a decenas de miles de unidades al año, según informa BBC News Rusia.

En noviembre, Rusia anunció la creación de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, un nuevo comando que supervisará su programa de drones, según informó la agencia de noticias rusa Tass.

Esto indica que el desarrollo de drones es ahora una prioridad en su estrategia de defensa, según nuestro corresponsal del servicio ruso de la BBC.

En informaciones publicadas por medios de comunicación rusos en 2025, se mencionaron nombres de modelos de drones en desarrollo como Artemis-10, Tuvik, Sirius y muchos otros, que se describían como los más modernos y listos para su producción en serie.

Sin embargo, no hay informes sobre su uso en condiciones de combate reales. Lo más probable es que, en realidad, el número de nuevos tipos de drones adoptados por el ejército ruso no sea tan grande, según informa el servicio ruso de la BBC.

A lo largo de 2025, Rusia siguió modernizando los drones que ya estaban en servicio, como el táctico Molniya-2, utilizado como dron kamikaze.

Anteriormente, Rusia importaba de Irán un tipo conocido como drones Shahed, pero ahora produce su propia versión: el Geran 2. Al igual que el Shahed, son drones alados que se utilizan a menudo para ataques kamikaze.

Los drones Geran se usan habitualmente para ataques de largo alcance contra ciudades ucranianas, redes de transporte e infraestructuras civiles y militares.

Rusia sigue produciendo cerca de 3.000 al mes, y el análisis del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington, muestra que lanzaron una media de 175 drones del tipo Shahed al día durante el verano y el otoño de 2025.

Una cuestión que puede afectar a ambas partes es la conectividad. Algunos drones dependen de enlaces satelitales para la navegación.

Elon Musk ha realizado recientemente esfuerzos para impedir que Rusia utilice sus satélites Starlink para ataques con drones, y las autoridades ucranianas afirman que esto ha “dado resultados reales”.

El sistema satelital propio de Rusia, Gazprom Space Systems, es mucho más limitado que Starlink, según Ilya Abishev, del servicio ruso de la BBC, lo que significa que no siempre se puede garantizar su funcionamiento en condiciones de combate.

Otras opciones, como los drones conectados a cables de fibra óptica o que utilizan transmisiones de radio, tienen un alcance más corto y no son tan eficaces, fiables ni baratas, añade.

¿Qué otras armas avanzadas podrían marcar la diferencia en el futuro?

La inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo frente en la carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia.

Las nuevas armas que utilizan inteligencia artificial podrían cambiar la situación en el campo de batalla, según afirma Oleh Chernysh, del servicio ucraniano de la BBC.

El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, afirma que estos avances ya están en marcha. Sin embargo, aún no existe ningún arma lista para usar que utilice eficazmente la IA.

Si esto tiene éxito, la eficacia incluso de los drones pequeños aumentaría rápidamente, según nuestro corresponsal.