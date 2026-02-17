Japón retira 40.000 botellas de vino chileno por contener aditivo no autorizado

Según informó la compañía mediante un comunicado, los productos contienen citrato de cobre, sustancia autorizada en Chile, pero que no está aprobada para su uso en Japón. Los vinos involucrados corresponden a las variedades Frontera Sparkling Rosé, Frontera Ice Rosé y Frontera Rosé, elaboradas por la viña Concha y Toro.

El citrato de cobre es reconocido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) como un compuesto utilizado para corregir defectos sensoriales, eliminando aromas o sabores indeseados derivados de la fermentación y el almacenamiento. Sin embargo, la legislación japonesa mantiene restricciones estrictas sobre el uso de ciertos compuestos metálicos en alimentos y bebidas, permitiendo únicamente aquellos expresamente aprobados bajo su Ley de Sanidad Alimentaria.

Desde Mercian señalaron que la decisión responde a una medida preventiva y aseguraron que “el impacto en la salud es extremadamente bajo”, agregando que no se han reportado daños asociados al consumo de los productos.

De acuerdo con la agencia de noticias Kyodo, los vinos comenzaron a comercializarse en 2024 y, aunque se distribuyeron alrededor de 620.000 unidades en total, actualmente unas 40.000 permanecen en el mercado japonés, las que serán retiradas de circulación. Hasta ahora, la viña no ha emitido un comunicado público respecto de la medida.