Revés mundial para Trump: Corte Suprema determina que aranceles globales fueron ilegales

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes el más duro de los golpes hasta ahora al presidente Donald Trump al dictaminar, en una votación de 6 a 3, que los aranceles globales impuestos por su administración fueron ilegales por exceder las facultades ejecutivas.

El fallo, redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, sostiene que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”, desestimando así la interpretación que la Casa Blanca había hecho de esta norma para justificar gravámenes masivos sin el aval del Congreso.

La mayoría conservadora del tribunal, que incluyó a los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett junto a los tres magistrados liberales, concluyó que la postura legal de Trump “representaría una expansión transformadora de la autoridad presidencial sobre la política arancelaria“. Roberts enfatizó en que, antes de Trump, ningún presidente había utilizado el IEEPA para imponer aranceles, y menos de la magnitud aplicada.

“El presidente afirma el poder extraordinario de imponer aranceles unilateralmente de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts, añadiendo que la administración no pudo señalar un estatuto que respaldara dicha acción. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh se manifestaron en disidencia.

Consecuencias inmediatas

El fallo desmantela dos categorías principales de aranceles: los recíprocos ―que iban del 10% al 34%― y los gravámenes del 25% impuestos a productos de Canadá, México y China bajo el argumento del flujo de fentanilo. Sin embargo, la decisión no afecta los aranceles al acero y aluminio implementados mediante otras leyes.

La Corte no se pronunció sobre si los aproximadamente 130 mil millones de dólares recaudados hasta diciembre a través de estos aranceles deben ser reembolsados. No obstante, el juez Kavanaugh advirtió en su disidencia que el proceso de devolución “podría ser un desastre” y que el impacto para el Tesoro “podría ser sustancial”.

Trump, quien había anticipado el fallo calificándolo el 12 de enero como un posible desastre (“If the Supreme Court rules against the United States of America on this National Security bonanza, WE’RE SCREWED!“), reaccionó a la noticia tildándola de “desgracia” durante una reunión con gobernadores, según reporta NBC, añadiendo que tiene un plan de respaldo. La oficina de la Casa Blanca no emitió comentarios de inmediato.

A pesar del revés, que algunos analistas consideran el peor día del segundo mandato de Trump, la administración aún puede explorar otras vías legales para reintroducir algunos aranceles. La Bolsa, no obstante, reaccionó al alza tras conocerse la determinación judicial. A las 11:07 hora del Este, el Dow Jones de Industriales subía 0,25 %, el S&P 500 un 0,64 % y el Nasdaq un 1,09 %. A su vez, el índice de volatilidad Vix retrocedía un 6,14 % hasta los 18,99 puntos, mientras el oro repuntaba un 1,32 % hasta los US$ 5.063,70 la onza según datos de MarketWatch.