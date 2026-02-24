FedEx demanda al Gobierno de EEUU y exige devolución total de aranceles anulados

La empresa de mensajería estadounidense FedEx presentó una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos para exigir el “reembolso completo” de los aranceles que pagó bajo la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump, y que recientemente fueron declarados ilegales por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La acción judicial fue ingresada ante la Corte Internacional de Comercio, con sede en Nueva York. En el escrito, la compañía solicita la restitución completa de los montos cancelados en virtud de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA), instrumento que fue utilizado para sustentar la imposición de los gravámenes.

Según la presentación, FedEx importó productos desde países afectados por estas medidas y, al pagar los aranceles, sufrió perjuicios económicos. Aunque la firma no detalló en la demanda el monto exacto que busca recuperar, anteriormente al informar sus resultados trimestrales, había advertido que el impacto de estas tasas podría alcanzar los 1.000 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2026.

En la demanda figuran como acusados el Gobierno estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y su comisionado, Rodney Scott.

El recurso se conoce días después de que el máximo tribunal invalidara la mayoría de los aranceles “recíprocos” y otras tarifas impuestas bajo la IEEPA. La mayoría de los jueces estimó que el uso de esa ley implicaba una delegación excesiva de facultades tributarias al Ejecutivo, ya que la Constitución reserva al Congreso la potestad de establecer impuestos. Para el tribunal, los aranceles constituyen, en la práctica, una carga tributaria para los ciudadanos.

El fallo afecta la tarifa tarifa global del 10% aplicada a importaciones extranjeras, así como los gravámenes “recíprocos” dirigidos a distintos socios comerciales de Estados Unidos y los aranceles adicionales del 25% impuestos a México y Canadá, entre otros.

De acuerdo con medios especializados, FedEx sería la primera gran compañía en demandar al Gobierno tras el pronunciamiento de la Corte Suprema, aunque existen otras empresas, como Costco, que ya mantenían litigios abiertos por este mismo tema antes del dictamen.