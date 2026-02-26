El presidente del Foro Económico Mundial renuncia por relación con el pederasta Jeffrey Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, anunció este jueves su renuncia al cargo tras semanas de cuestionamientos por sus reuniones y contactos con el criminal sexual Jeffrey Epstein. La dimisión se produce luego de que documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaran cenas de negocios e intercambios de correos entre ambos, lo que llevó a la organización con sede en Ginebra a abrir una investigación interna para esclarecer los hechos.

“Después de considerarlo detenidamente, he decidido renunciar como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, comentó en un comunicado, en el que también afirmó que tomó la decisión “tras una cuidadosa reflexión”.

Según los antecedentes difundidos, Brende sostuvo al menos tres cenas de carácter empresarial con Epstein e intercambió mensajes entre 2018 y 2019. En uno de esos correos, enviado en junio de 2019 —semanas antes de la detención del magnate en Nueva York—, el entonces presidente del Foro expresó sobre una visita a su residencia en Manhattan: “La espero con ansias (esa visita)”.

La primera reunión reconocida entre ambos ocurrió en 2018, una década después de que Epstein fuera condenado en Florida por prostitución de menores. Brende explicó que acudió invitado por el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen y aseguró que desconocía los antecedentes penales del empresario, aunque admitió que debió informarse mejor.

Tras la publicación de los nuevos documentos del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Foro conocido por organizar la cumbre anual de Davos en Suiza, abrió el cinco de febrero una investigación independiente. Según informaron sus copresidentes, el empresario suizo André Hoffmann y el presidente de BlackRock, Larry Fink, “no había motivos de preocupación adicionales más allá de lo que se había revelado anteriormente”.

La organización confirmó que el miembro de la junta directiva Alois Zwinggi asumirá como presidente y director ejecutivo interino mientras se inicia el proceso para elegir a un sucesor permanente.

Brende, quien también fue ministro de Exteriores de Noruega y compartió la conducción del Foro con su fundador Klaus Schwab entre 2017 y 2025, sostuvo en su despedida que durante su gestión se sumó “un número récord de socios” y que la cooperación con líderes globales fue inédita. “Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y electores, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, afirmó.

La polémica estalló pocas semanas después de la última edición del Foro de Davos, donde Brende compartió actividades con figuras como Donald Trump, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen y Volodímir Zelenski.