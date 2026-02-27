Descarrilamiento de tranvía en Milán deja un muerto y decenas de heridos

Una persona murió y decenas resultaron heridas hoy tras el descarrilamiento de un tranvía en Milán, norte de Italia, informaron medios locales.

El accidente ocurrió ya entrada la tarde cuando un tranvía de la Línea 9 se descarriló y se estrelló contra un edificio. Una persona murió y otras 40 resultaron lesionadas, informaron testigos citados por el portal en línea del Corriere della Sera, quienes indicaron que el tranvía viajaba a alta velocidad antes del accidente.

La italiana Rai News señaló que el tranvía, accidentado en la zona de Porta Venezia en Milán, chocó contra un edificio y mató a un transeúnte. Otras 39 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Aún no se determina la causa del descarrilamiento y las autoridades ya iniciaron una investigación.