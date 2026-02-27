Publicidad
Descarrilamiento de tranvía en Milán deja un muerto y decenas de heridos

Síntesis generada con OpenAI
El descarrilamiento de un tranvía en Milán provocó la muerte de una persona y dejó decenas de heridos, según medios locales. El accidente ocurrió cuando el convoy de la Línea 9 se salió de la vía y se estrelló contra un edificio en Porta Venezia. Testigos señalaron que circulaba a alta velocidad. Una persona falleció y al menos 39 resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad. Las autoridades iniciaron una investigación.
Una persona murió y decenas resultaron heridas hoy tras el descarrilamiento de un tranvía en Milán, norte de Italia, informaron medios locales.

El accidente ocurrió ya entrada la tarde cuando un tranvía de la Línea 9 se descarriló y se estrelló contra un edificio. Una persona murió y otras 40 resultaron lesionadas, informaron testigos citados por el portal en línea del Corriere della Sera, quienes indicaron que el tranvía viajaba a alta velocidad antes del accidente.

La italiana Rai News señaló que el tranvía, accidentado en la zona de Porta Venezia en Milán, chocó contra un edificio y mató a un transeúnte. Otras 39 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Aún no se determina la causa del descarrilamiento y las autoridades ya iniciaron una investigación.

