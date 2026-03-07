Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth adelanta acciones directas para atacar el narcotráfico

En el marco de una cumbre organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 12 mandatarios de América Latina, el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ahondó en la coalición militar anunciada por el presidente Trump para Latinoamérica.

La coalición está destinada a erradicar los carteles del narcotráfico en la región. Esta iniciativa se enmarca dentro de la “nueva doctrina” de Trump, que pone en primer plano la seguridad en el hemisferio occidental, enfocándose especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la violencia generada por estos grupos criminales.

Durante su intervención, Hegseth dejó claro que la coalición no será solo una organización formal dedicada a emitir conferencias y producir documentos, sino una “coalición de acción” entre países aliados.

Su objetivo es “atacar y perseguir” a los carteles, llevando a cabo operaciones militares coordinadas con el liderazgo estadounidense, tanto en tierra como en el mar. “Es un honor estar aquí y establecer en este hemisferio paz a través de la fuerza”, expresó Hegseth, celebrando la postura activa y directa que está tomando Estados Unidos bajo la presidencia de Trump.

Hegseth destacó que, por demasiado tiempo, los países de la región han aceptado la presencia de los carteles como parte de una “nueva normalidad”, pero aseguró que esta situación ya no es aceptable.

En su discurso, se comprometió a ofrecer el apoyo estadounidense, mediante inteligencia y capacidades militares, para “atacar contra los carteles” y garantizar la seguridad en las fronteras de los países de América Latina. De esta forma, el secretario de Defensa reafirmó el compromiso de Estados Unidos de intervenir de manera más directa en los desafíos del narcotráfico que afectan a toda la región.

El funcionario estadounidense también resaltó el aspecto geográfico y cultural común que comparte América Latina con Estados Unidos, argumentando que este vínculo debería ser motivo para unirse y defender el hemisferio juntos. “Compartimos un hemisferio y una geografía. Compartimos culturas, la civilización. Compartimos estas cosas juntos”, comentó Hegseth, añadiendo que la coalición está diseñada para ser “una fuerza por el bien, por la paz y por la fuerza en este hemisferio”.

La nueva coalición ha sido recibida con diferentes reacciones en los países latinoamericanos, que, si bien han mostrado interés en colaborar con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, también han expresado preocupación por la intervención directa de fuerzas extranjeras en sus territorios. Sin embargo, la propuesta de Trump parece ser una extensión de su postura más agresiva en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, centrando su atención en erradicar lo que considera una amenaza para la estabilidad del continente.

Con esta nueva coalición, Estados Unidos da un paso más en su estrategia de seguridad regional, buscando un compromiso más firme con sus vecinos del sur para enfrentar el narcotráfico y la violencia, dos de los principales flagelos que afectan tanto a América Latina como a EE. UU. La coalición de acción promete traer una presencia militar más activa, con el objetivo de acabar con los carteles que, según Hegseth, han dominado la región por demasiado tiempo.