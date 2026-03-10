Medios reportan que nuevo Ayatolá de Irán está herido tras ataque en el país islámico

Medios internacionales informaron que Mojtaba Jamenei, recientemente nombrado nuevo Ayatolá de Irán, habría resultado herido tras un ataque ocurrido en el país.

Jamenei, de 56 años, fue designado líder supremo el pasado fin de semana, sucediendo a su padre, Alí Jamenei.

Según reportó el medio Perfil, el nuevo líder iraní sufrió una lesión tras un incidente ocurrido en territorio iraní, información que habría sido difundida por la televisión estatal del país.

“Las autoridades iraníes no precisaron la gravedad de las lesiones ni el lugar donde ocurrió el episodio”, señaló el medio.

El informe agrega que el hermetismo en torno al hecho ha generado diversas especulaciones.

“El hermetismo en torno al hecho, y el uso de términos vagos como ‘incidente’, alimentó especulaciones sobre posibles tensiones internas dentro de la cúpula del poder o incluso sobre la posibilidad de un ataque dirigido contra el nuevo líder”, indicaron.

La cadena BBC también mencionó el episodio en un informe reciente, señalando que Jamenei habría resultado lesionado en un ataque ocurrido la semana pasada.

Según el reporte, el ataque habría causado además la muerte de varios miembros de su familia.

“Mojtaba Jamenei no solo perdió a su padre en el ataque israelí contra el complejo del líder supremo, sino también a su madre, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, a su esposa, Zahra Haddad-Adel, y a un hijo”, señaló el medio.

El reporte añade que “se informó que él también resultó herido, pero no se han dado más detalles ni se ha vuelto a saber de él desde entonces”.

Por su parte, el medio Times of Israel sostuvo, citando evaluaciones de inteligencia israelí, que el nuevo líder iraní fue alcanzado durante un ataque aéreo.

“Las autoridades de seguridad israelíes creen que Mojtaba Jamenei (…) sigue con vida tras ser blanco de un ataque aéreo la semana pasada. La evaluación israelí es que Mojtaba Jamenei resultó herido en el ataque”, señaló el medio.

Las especulaciones se han intensificado debido a que el nuevo líder supremo no ha aparecido públicamente desde su designación.

Hasta ahora, solo se ha difundido un retrato oficial suyo, mientras se mantiene el hermetismo sobre su estado de salud.

A diferencia de su padre, quien solía participar regularmente en actos públicos y emitir mensajes a través de medios y redes sociales, Mojtaba Jamenei ha mantenido históricamente un perfil mucho más reservado dentro de la estructura de poder iraní.