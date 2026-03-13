Publicidad
Consulado de Corea en Sao Paulo aconseja no acercarse a instalaciones de EEUU e Israel MUNDO

Consulado de Corea en Sao Paulo aconseja no acercarse a instalaciones de EEUU e Israel

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La representación diplomática advirtió a sus ciudadanos sobre eventuales riesgos vinculados a las tensiones en Oriente Medio. En un comunicado, recomendó mantenerse informados y evitar instalaciones o eventos asociados a Estados Unidos e Israel.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Consulado General de Corea del Sur en São Paulo emitió un comunicado recomendando a sus ciudadanos mantenerse atentos a la situación internacional y evitar acercarse a instalaciones o eventos vinculados a Estados Unidos e Israel. La advertencia se da en medio de las tensiones en Oriente Medio y ante la posibilidad de ataques contra este tipo de lugares.
Desarrollado por El Mostrador

El Consulado General de la República de Corea en São Paulo emitió un comunicado oficial en el que recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a la evolución de la situación internacional.

La advertencia se da en el contexto de las tensiones y conflictos que se desarrollan actualmente en Oriente Medio.

En el mensaje difundido por la representación diplomática, se llamó a los ciudadanos coreanos a seguir las actualizaciones sobre la situación y adoptar medidas de precaución.

“Ante la reciente situación bélica en Oriente Medio, existe la posibilidad de que instalaciones y lugares de eventos relacionados con Estados Unidos e Israel en todo el mundo sean blanco de ataques”, señala el comunicado.

En ese sentido, el consulado aconsejó evitar ciertos lugares considerados de mayor riesgo.

“Recomendamos a nuestros ciudadanos que se mantengan informados sobre la situación en Oriente Medio y que eviten acercarse o visitar instalaciones o eventos que congreguen a grandes multitudes o que se consideren de importancia internacional”, agrega el texto.

La representación diplomática también reiteró la importancia de actuar con prudencia y seguir las indicaciones de las autoridades competentes en los países donde residan o se encuentren los ciudadanos coreanos.

El comunicado fue compartido a través de la cuenta oficial de Instagram del consulado, como parte de las recomendaciones preventivas frente al actual escenario internacional.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad