Consulado de Corea en Sao Paulo aconseja no acercarse a instalaciones de EEUU e Israel

El Consulado General de la República de Corea en São Paulo emitió un comunicado oficial en el que recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a la evolución de la situación internacional.

La advertencia se da en el contexto de las tensiones y conflictos que se desarrollan actualmente en Oriente Medio.

En el mensaje difundido por la representación diplomática, se llamó a los ciudadanos coreanos a seguir las actualizaciones sobre la situación y adoptar medidas de precaución.

“Ante la reciente situación bélica en Oriente Medio, existe la posibilidad de que instalaciones y lugares de eventos relacionados con Estados Unidos e Israel en todo el mundo sean blanco de ataques”, señala el comunicado.

En ese sentido, el consulado aconsejó evitar ciertos lugares considerados de mayor riesgo.

“Recomendamos a nuestros ciudadanos que se mantengan informados sobre la situación en Oriente Medio y que eviten acercarse o visitar instalaciones o eventos que congreguen a grandes multitudes o que se consideren de importancia internacional”, agrega el texto.

La representación diplomática también reiteró la importancia de actuar con prudencia y seguir las indicaciones de las autoridades competentes en los países donde residan o se encuentren los ciudadanos coreanos.

El comunicado fue compartido a través de la cuenta oficial de Instagram del consulado, como parte de las recomendaciones preventivas frente al actual escenario internacional.