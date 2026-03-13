Díaz-Canel confirma conversaciones con EE.UU para buscar “la posible solución a las diferencias”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó en un video transmitido por la televisión nacional que representantes de su gobierno han mantenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos para buscar posibles soluciones al embargo que pesa sobre la isla. El mandatario explicó que los contactos buscan identificar los principales problemas entre ambos países y explorar eventuales vías de cooperación, aunque advirtió que aún están lejos de alcanzar acuerdos.

El presidente cubano dijo que las conversaciones con Washington se han desarrollado en un contexto internacional que ha facilitado la apertura de estos intercambios. Según explicó, el objetivo inicial es “en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución”.

Díaz – Canel afirmó que se pretende “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones”.

“Esto es un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y mucha sensibilidad”, afirmó Díaz-Canel durante una conferencia de prensa posterior a la difusión de su mensaje. “Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación”, complementó.

📺TV en DIRECTO | El presidente de Cuba, Díaz-Canel: “El Gobierno cubano sostuvo recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de EE UU para buscar, por la vía del diálogo, solución a las diferencias bilaterales que existen” https://t.co/V95N8fS5Cg pic.twitter.com/c2JH6FBZKj — EL PAÍS (@el_pais) March 13, 2026

Las declaraciones se producen en medio de una profunda crisis económica en la isla, marcada por cortes eléctricos frecuentes y escasez de combustible. Díaz-Canel atribuyó parte de esta situación al embargo y a lo que describió como un “bloqueo energético” que, según dijo, ha agravado las dificultades para garantizar servicios básicos.

De acuerdo con el presidente cubano, las dificultades energéticas afectan áreas clave del funcionamiento del país. “Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicios a la población. Impacta en las comunicaciones. Impacta en los servicios médicos. Impacta en la educación. Impacta en el transporte”, detalló.

El reconocimiento de estos contactos se produce después de semanas de especulaciones sobre posibles negociaciones entre ambos gobiernos. En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, había mencionado recientemente que existían comunicaciones entre ambos y advirtió que el régimen de la isla “va a caer muy pronto”.

Pese a ello, el mandatario cubano advirtió que el proceso recién comienza y que todavía se encuentra lejos de traducirse en acuerdos concretos sobre el embargo o la normalización plena de las relaciones bilaterales.