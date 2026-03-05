Ecuador expulsa al embajador de Cuba y rompe relaciones diplomáticas

El gobierno de Ecuador anunció la expulsión del embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, junto con todo el personal diplomático de la isla acreditado en el país, a quienes se les otorgó un plazo de 48 horas para abandonar el territorio ecuatoriano. La decisión, comunicada por la Cancillería ecuatoriana y respaldada por el presidente Daniel Noboa, también incluye el retiro del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, lo que supone la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La medida fue oficializada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, que informó que todos los integrantes de la misión diplomática cubana fueron declarados persona non grata, en virtud del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esta norma permite al Estado expulsar a funcionarios diplomáticos sin necesidad de explicar públicamente los motivos.

Además, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto que puso fin a las funciones del embajador ecuatoriano en Cuba, José María Borja, quien ejercía el cargo desde 2021 y también representaba a Ecuador ante los gobiernos de Jamaica, Dominica y San Vicente y las Granadinas.

Aunque el gobierno ecuatoriano afirmó que “el Gobierno del Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales”, no entregó detalles específicos sobre las razones que motivaron la ruptura. Esta ocurre en un contexto de crecientes tensiones internacionales y en momentos en que la administración de Noboa ha estrechado su relación con Estados Unidos.

Boletín | Declaración de persona non grata al Embajador de Cuba en el Ecuador pic.twitter.com/RdoE8sGcbX — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 4, 2026

La ruptura diplomática también se produce pocos días antes de que el mandatario ecuatoriano viaje a Estados Unidos para participar en una cumbre de líderes latinoamericanos convocada por el presidente Donald Trump.

Desde La Habana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó la medida “en los términos más enérgicos”. En un comunicado, calificó la expulsión como un acto “arbitrario e injustificado”, afirmando que “se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”, dijo la Cancillería de Cuba

La Cancillería cubana también sugirió que la decisión podría estar vinculada a presiones del gobierno estadounidense sobre otros países para endurecer su postura frente a la isla.

Con esta medida, Ecuador abre un nuevo frente de tensión diplomática en la región. Durante el último año, el país ya había roto relaciones con Venezuela, México y Nicaragua, en medio de conflictos políticos y diplomáticos que han marcado la política exterior del gobierno de Noboa.