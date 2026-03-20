Cinco personas mueren en un accidente en una autopista de Japón

Cinco personas murieron en la madrugada de hoy viernes en un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos dentro de un túnel en una autopista en la prefectura de Mie, en el centro de Japón, informaron medios locales.

Según la agencia de noticias Kyodo, un camión precipitó el choque en cadena de dos automóviles y un remolque que circulaban en un tramo de la autopista Shin-Meishin en la ciudad de Kameyama, alrededor de las 2:20 a. m. hora local, provocando un incendio.

Miembros de la policía y del departamento local de bomberos aseguraron a la agencia que todo apunta a que las cinco víctimas eran ocupantes de los dos automóviles.

El conductor del camión, de 54 años, quien posteriormente fue arrestado bajo sospecha de homicidio por negligencia, y el conductor del remolque resultaron ilesos, según el informe.

En el momento del accidente, el tramo de la autopista estaba congestionado debido a obras de construcción que restringían el tráfico.

Una llamada de emergencia al departamento de bomberos informó que un camión había chocado contra una fila de vehículos detenidos en el tráfico.

La policía investiga las circunstancias del accidente.