Incendio en fábrica de autopartes deja 53 heridos y 14 desaparecidos en Corea del Sur

Un gran incendio se desencadenó hoy viernes en una fábrica de autopartes de Corea del Sur, dejando 53 heridos y otros 14 desaparecidos, informó la agencia de noticias Yonhap.

El incendio comenzó alrededor de las 13:17 hora local (04:17 GMT) en una fábrica de Daejeon, a unos 140 kilómetros al sureste de la capital, Seúl.

A las 15:30 hora local, había 24 heridos graves y 29 leves.

Algunos de los heridos habían inhalado humo, mientras que otros lo estaban tras haber saltado del edificio en llamas.

De los 170 operarios que estaban trabajando dentro de la planta cuando se produjo el incidente, 14 siguen desaparecidos.

Menos de una hora después de tener conocimiento del incidente, la Agencia Nacional de Bomberos emitió una orden nacional de movilización para desplegar recursos de extinción desde otras regiones a la zona afectada.

Unos 90 camiones para la extinción de incendios y equipos, así como unos 200 bomberos, fueron enviados al lugar mientras helicópteros del Servicio Forestal de Corea contribuían a apagar las llamas.

Uno de los dos edificios prefabricados, conectados por un corredor, quedó completamente destruido y el fuego se propagó hasta el otro bloque.

Al parecer, dentro de las instalaciones había almacenados 200 kilos de sodio, aumentando el riesgo de explosiones.