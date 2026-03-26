Maldivas retira candidatura de argentina Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU

Maldivas retiró la candidatura de la diplomática argentina Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU, a solo dos semanas de haberla presentado oficialmente. La información fue confirmada por la portavoz de la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, reduciendo a cuatro los aspirantes que continúan en la carrera para suceder a António Guterres, entre ellos la exmandataria Michelle Bachelet.

Virginia Gamba, quien actualmente se desempeña como representante especial de Naciones Unidas para la Infancia en Conflictos Armados, había sido postulada el pasado 14 de marzo. La diplomática cuenta con una extensa trayectoria. Fue asesora del Ministerio de Defensa de Argentina durante el proceso de transición democrática entre 1983 y 1985, integró el Consejo Ejecutivo del movimiento Pugwash, reconocido con el Premio Nobel de la Paz por su labor en el desarme nuclear, y trabajó junto al expresidente sudafricano Nelson Mandela en la fundación Safer Africa.

Su salida deja un escenario más acotado, aunque aún existe la posibilidad de que se sumen nuevos candidatos.

Entre quienes siguen en competencia destaca la expresidenta Michelle Bachelet, cuya candidatura cuenta con el respaldo de Brasil y México. La exmandataria chilena ya confirmó que continuará en carrera, pese a que el Gobierno de José Antonio Kast decidió retirarle el apoyo oficial de Chile.

La permanencia de Bachelet se da en un contexto de alto interés regional, tanto por su trayectoria internacional como por la posibilidad de que una figura latinoamericana alcance la máxima jefatura del organismo.

🔴Maldivas retira la nominación de Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU, anuncia la portavoz de la presidenta de la Asamblea General. Quedan 4 candidatos:

Rafael Grossi (nominado por 🇦🇷),

Michelle Bachelet (por 🇧🇷 y 🇲🇽)

Macky Sall (por 🇧🇮)

Rebeca Grynspan (por 🇨🇷) pic.twitter.com/LK2NFsW7m5 — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 26, 2026

En la región también figuran como candidatos el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de su país y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

La elección del próximo secretario general se realizará a fines de este año y quien resulte electo reemplazará a Guterres tras completar dos mandatos consecutivos de cinco años.

Como parte del proceso, durante la semana del 20 de abril se iniciará la ronda de presentaciones, en la que cada postulante dispondrá de tres horas para exponer sus prioridades ante la Asamblea General.

“Se trata de un proceso muy transparente, muy neutral y justo, en el que todos estos candidatos, y quizá se sumen más, tendrán las mismas posibilidades y oportunidades en este diálogo interactivo de tres horas”, señaló la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock.