Exembajador Viera-Gallo califica como una decisión “ideológica” retiro de apoyo a Bachelet en la ONU

El exembajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, cuestionó la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU), calificando la medida como una decisión “muy ideológica” y sin justificación suficiente.

El exdiplomático se refirió a la determinación de echar marcha atrás el respaldo a la expresidenta Michelle Bachelet. El que fue comunicado ayer por Cancillería, argumentando la “inviabilidad” de la postulación debido al número de candidaturas en América Latina, además de “diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso”.

Al respecto, sostuvo que la señal del Ejecutivo contradice su propio discurso en política exterior. “Es muy ideológica, porque dicen que no quieren hacer una política exterior ideológica, pero los signos que se dan hasta ahora son bastante ideológicos, salvo, digo, esa reunión importante de Panamá entre Kast y Lula”, afirmó en conversación con desde la Redacción de La Tercera.

También sostuvo que “no hay ningún motivo para quitarle el respaldo” y que por esta misma razón, la noticia será “muy mal recibida” a nivel internacional. Sobre este punto, hizo una comparación con la decisión del expresidente Sebastián Piñera, para apoyar la reelección del exministro José Miguel Insulza en la OEA, pese a que no pertenecía a su ideología política.

El exembajador reveló que conversó sobre este tema con el propio Presidente Kast durante una visita a Argentina, y posteriormente con la exmandataria. Según aseguró, Bachelet le transmitió su intención de seguir adelante con la candidatura, porque “ella estaba convencida, sobre todo porque contaba con el respaldo de otros gobiernos”.

Pese al retiro del respaldo chileno, Viera-Gallo estimó que la postulación aún tiene opciones de triunfar. “Es posible, ojalá para mí, pero si no… si pierde tampoco es tan terrible”, sostuvo, destacando que el proceso también busca “reponer” el rol de Naciones Unidas en un contexto internacional “totalmente fragmentado, donde el derecho internacional parece no valer nada”.

En paralelo, el exembajador también abordó el anuncio del alza en el precio de los combustibles, prevista para los próximos días, y cuestionó la falta de medidas de mitigación. “No debió haberse hecho (…) lo que debió haber hecho es buscar formas de mitigación”, afirmó.

Además, advirtió que la medida podría traer efectos económicos más amplios.”Aquí lo que va a venir es un frenazo a la economía, porque se va a mantener alta la tasa, va a haber menos crédito, va a ser más difícil el crédito”, sostuvo.

El exembajador planteó que el Ejecutivo debió convocar a distintos actores antes de adoptar decisiones de este tipo, para “analizar con frialdad la situación”.