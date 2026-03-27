Balendra Shah: El rapero y “portavoz de la Generación Z” que asumió como primer ministro de Nepal

El rapero y exalcalde de Katmandú, Balendra “Balen” Shah, asumió este viernes como primer ministro de Nepal, seis meses después del levantamiento de la llamada generación Z que remeció al país y precipitó la caída del gobierno anterior.

Bajo sus características gafas de sol, ya convertidas en un icono, el rapero Balendra Shah con 35 años, llegó al poder tras el triunfo de su partido en las elecciones legislativas del pasado cinco de marzo, consolidando el ascenso de una nueva generación en la política nepalí, históricamente dominada por figuras de mayor edad.

Meet Balen Shah. 35 year old engineer turned rapper. & Now Prime Minister of Nepal. His most famous song: “Balidan” (Sacrifice), a rap against corruption, political betrayal that in many ways has been key to his public appeal. https://t.co/CpPPH09pzU pic.twitter.com/l8qoEEbQph — Sidhant Sibal (@sidhant) March 27, 2026

Según informó reporta The Telegrap, durante su ceremonia de investidura, el nuevo mandatario sorprendió al ofrecer su primer discurso en formato rap, un hecho inédito en la historia del país. “Yo, Balendra Shah, en nombre del pueblo y del país, prometo respetar la Constitución (…) y cumplir lealmente con mi deber como primer ministro”, expresó.

Ingeniero civil de formación y figura reconocida del rap underground, Shah construyó su carrera política denunciando en sus letras la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes. Su popularidad dio un salto en 2022, cuando fue elegido alcalde de Katmandú contra todo pronóstico.

New PM of Nepal, Balen Shah launched his latest rap, invoking Mahakaali. ‘Jay Mahakaali’. https://t.co/CgLtF12Jms pic.twitter.com/wjKYyxEHPU — Sidhant Sibal (@sidhant) March 27, 2026

Ese mismo mensaje conectó con el malestar social que estalló en septiembre pasado, cuando protestas lideradas principalmente por jóvenes derivaron en episodios de violencia y la salida en menos de 24 horas del entonces primer ministro KP Sharma Oli.

En las elecciones, Shah logró imponerse ampliamente y derrotar a Oli, consolidando su liderazgo como rostro de la llamada generación Z. Durante su campaña, prometió combatir la corrupción y enfrentar el desempleo, posicionándose como portavoz del descontento ciudadano.

Tras mantenerse alejado de la escena pública después de los comicios, el nuevo primer ministro reapareció la noche del jueves en redes sociales con un video musical en el que hizo un llamado a la unidad. “Nepaleses unidos, la historia está en marcha”, señala en la canción.

Su llegada al poder marca un cambio de ciclo en Nepal, con una figura joven y outsider que busca transformar el sistema político desde dentro.