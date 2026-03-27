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Balendra Shah: El rapero y “portavoz de la Generación Z” que asumió como primer ministro de Nepal MUNDO

Balendra Shah: El rapero y “portavoz de la Generación Z” que asumió como primer ministro de Nepal

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El líder de 35 años, que llegó al poder tras el triunfo electoral de su partido, marcó un hito al encarnar el ascenso de la generación Z en la política nepalí. Durante su campaña, “Balen” se presentó como portavoz de las demandas de la generación Z y prometió poner fin a la corrupción y al desempleo

El rapero y exalcalde de Katmandú, Balendra “Balen” Shah, asumió este viernes como primer ministro de Nepal, seis meses después del levantamiento de la llamada generación Z que remeció al país y precipitó la caída del gobierno anterior.

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Bajo sus características gafas de sol, ya convertidas en un icono, el rapero Balendra Shah con 35 años, llegó al poder tras el triunfo de su partido en las elecciones legislativas del pasado cinco de marzo, consolidando el ascenso de una nueva generación en la política nepalí, históricamente dominada por figuras de mayor edad.

Según informó reporta The Telegrap, durante su ceremonia de investidura, el nuevo mandatario sorprendió al ofrecer su primer discurso en formato rap, un hecho inédito en la historia del país. “Yo, Balendra Shah, en nombre del pueblo y del país, prometo respetar la Constitución (…) y cumplir lealmente con mi deber como primer ministro”, expresó.

Ingeniero civil de formación y figura reconocida del rap underground, Shah construyó su carrera política denunciando en sus letras la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes. Su popularidad dio un salto en 2022, cuando fue elegido alcalde de Katmandú contra todo pronóstico.

Ese mismo mensaje conectó con el malestar social que estalló en septiembre pasado, cuando protestas lideradas principalmente por jóvenes derivaron en episodios de violencia y la salida en menos de 24 horas del entonces primer ministro KP Sharma Oli.

En las elecciones, Shah logró imponerse ampliamente y derrotar a Oli, consolidando su liderazgo como rostro de la llamada generación Z. Durante su campaña, prometió combatir la corrupción y enfrentar el desempleo, posicionándose como portavoz del descontento ciudadano.

Tras mantenerse alejado de la escena pública después de los comicios, el nuevo primer ministro reapareció la noche del jueves en redes sociales con un video musical en el que hizo un llamado a la unidad. “Nepaleses unidos, la historia está en marcha”, señala en la canción.

Su llegada al poder marca un cambio de ciclo en Nepal, con una figura joven y outsider que busca transformar el sistema político desde dentro.

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