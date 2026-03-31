Publicidad
BBC News Mundo
Artemis II: los gráficos que muestran cómo es la misión que parte rumbo a la Luna MUNDO

Artemis II: los gráficos que muestran cómo es la misión que parte rumbo a la Luna

Publicidad
BBC News Mundo
Por : BBC News Mundo
Ver Más

En una misión asombrosa, pero también llena de peligros, cuatro astronautas emprenderán un viaje de más de 800.000 km alrededor de nuestro vecino celestial y de regreso a casa.

Por primera vez en más de 50 años la humanidad regresa a la Luna, viajando más lejos de lo que jamás alguien haya logrado.

Cuatro astronautas emprenderán un viaje de más de 800.000 km alrededor de nuestro vecino celestial y de regreso a casa.

Es una misión asombrosa, pero también llena de peligros.

La misión Artemis II de la NASA nos brindará impresionantes vistas de la Luna y una nueva comprensión del entorno lunar.

También allanará el camino para futuros alunizajes y, eventualmente, una base lunar: nuestro primer paso para aprender a vivir en otro mundo.

Pero el viaje conlleva serios riesgos: la tripulación volará en una nave espacial nunca antes utilizada por humanos.

Y habrá desafíos personales: los astronautas pasarán 10 días hacinados en una nave del tamaño de un minibús.

¿Cómo funcionará esta misión de alto riesgo?

Despegue hacia la Luna

Los astronautas comenzarán su viaje en el megacohete lunar de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS por sus siglas en inglés).

Es el cohete más potente que la agencia espacial estadounidense haya construido y despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida.

Con una altura de 98 metros, el SLS solo ha volado una vez. Fue lanzado en 2022 en la misión no tripulada Artemis I.

Tiene dos enormes cohetes propulsores y cuatro motores que proporcionan la potencia necesaria para el lanzamiento.

La parte central es esencialmente un tanque de combustible gigante que contiene más de tres millones de litros de hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

La función del cohete es llevar al espacio a la nave Orión, que está dentro de la parte superior del cohete con los astronautas a bordo.

Si algo saliera mal durante las primeras etapas del lanzamiento, el Sistema de Aborto de Lanzamiento, ubicado en la parte superior del cohete, impulsaría a los astronautas a un lugar seguro.

El lanzamiento es una de las partes más peligrosas de la misión: todo tiene que salir perfecto.

Todos los astronautas afirman haberse reunido con sus familias para hablar sobre los riesgos.

Los astronautas

Glover es uno de los cuatro astronautas -tres estadounidenses y un canadiense- que llevan más de dos años entrenándose para Artemis II. Entre ellos suman décadas de experiencia, aunque uno de ellos nunca ha estado en el espacio.

Retrato oficial de la NASA de Reid Wiseman con su traje espacial naranja, que lo muestra de la cintura para arriba. La iluminación es dramática: el lado derecho de su rostro brilla intensamente y hay sombras proyectadas en el otro lado, lo que le da un aspecto heroico. Pero una leve sonrisa parece estar a punto de dibujarse en su rostro.

Reid Wiseman

Función | Comandante
Antecedentes | Veterano de la Marina
Experiencia como astronauta | 16 años
Tiempo en el espacio | 6 meses

Reid dice que siempre ha amado volar, pero en tierra le teme a las alturas.

Retrato oficial de la NASA de Victor Glover con su traje espacial naranja, que lo muestra de la cintura para arriba. La iluminación, de alto contraste y dramática, le da una apariencia heroica. Mira directamente a la cámara con expresión estoica.

Victor Glover

Función | Piloto
Antecedentes | Expiloto de pruebas
Experiencia como astronauta | 12 años
Tiempo en el espacio | 6 meses

Mientras estaba en el ejército, el indicativo de Victor era IKE, que significa “Lo sé todo”.

Retrato oficial de la NASA de Christina Koch con su traje espacial naranja, que la muestra de la cintura para arriba. La iluminación, de alto contraste y dramática, le da un aspecto heroico. Su cabello cae en rizos a ambos lados de su rostro. Mira fijamente a la cámara con una mirada contemplativa y decidida.

Christina Koch

Función | Especialista de misión
Antecedentes | Ingeniera eléctrica
Experiencia como astronauta | 12 años
Tiempo en el espacio | 1 año

Christina hizo historia al participar en la primera caminata espacial exclusivamente femenina en la Estación Espacial Internacional.

Retrato oficial de la NASA de Jeremy Hansen con su traje espacial naranja, que lo muestra de la cintura para arriba. Tiene el pelo corto y la barbilla hendida, es un hombre corpulento y quizás parezca un poco incómodo al ser fotografiado.

Jeremy Hansen

Función | Especialista
Antecedentes | Piloto de combate
Experiencia como astronauta | 16 años
Tiempo en el espacio | Ninguno

El canadiense llevará jarabe de arce y galletas de arce en su viaje lunar.

Al verlos juntos se nota que se conocen -y se la llevan- muy bien. El comandante Reid Wiseman ha dicho que los cuatro han pasado tanto tiempo juntos que ahora están totalmente sincronizados.

Los cuatro astronautas de Artemis II con sus trajes espaciales naranjas forman un círculo junto a una piscina cubierta. Victor Glover y Reid Wiseman se miran en primer plano, con Jeremy Hansen y Christina Koch detrás. Parecen estar repasando las conclusiones de algún entrenamiento que quizás no haya salido como esperaban. Otras personas, al fondo, observan, pero no participan en la conversación entre los astronautas.
Nasa

La vida a bordo de la nave Orión

Los astronautas pasarán su misión de 10 días hacinados en la cápsula Orión, que mide aproximadamente 5 m de ancho por 3 m de alto.

Una imagen aislada de la cápsula de la tripulación en la misión Orión. Tiene una forma cónica con la parte superior plana. El exterior está cubierto de baldosas de cerámica blanca con un par de pequeñas ventanas cuadradas en el centro, empotradas en diferentes ángulos con un marco negro. Además de estas ventanas hay otras dos ventanas cuadradas aún más pequeñas. Hay varios puntos de conexión circulares negros y grises distribuidos por el exterior del vehículo. La parte inferior curva está cubierta de baldosas beige más grandes que forman el escudo térmico.

Para acostumbrarse a vivir en un espacio tan reducido, los astronautas han pasado el mayor tiempo posible juntos. Incluso ha habido algunas pijamadas de Artemis.

Un grupo de ingenieros de la NASA con trajes espaciales de color naranja brillante se sienta en la cápsula de la tripulación de Orión. El interior de la cápsula parece estrecho, con cada superficie cubierta de equipos o conductos plateados. Un ingeniero con traje espacial en primer plano sonríe mientras intenta acostarse o levantarse de uno de los asientos. Cerca de él, en el extremo más cercano, una mujer con una camisa polo azul y una gorra azul sonríe mientras lo mira luchar por moverse. Una fotógrafa, también con camisa polo azul y sombrero azul, está de pie al fondo sosteniendo su cámara lista para tomar una foto. Su figura aparece enmarcada por la escotilla abierta. Más atrás, una mujer rubia con una camiseta roja está sentada afuera con las manos en las rodillas, sonriendo ante la escena ligeramente caótica que tiene lugar en la cápsula.
Nasa

El módulo de la tripulación tiene similitudes con los módulos utilizados en las misiones Apolo hace 50 años, pero el interior es muy diferente.

Dentro de este espacio habitable compacto los cuatro astronautas trabajarán, harán ejercicio, comerán y dormirán.

Hay cuatro asientos para el lanzamiento: una vez en órbita, la tripulación los guardará para hacer más espacio.

La falta de gravedad significa que todas las superficies son accesibles, por lo que este panel de control puede estar en el “techo”.

Hay un dispensador de agua para beber y para rehidratar alimentos.

Cada astronauta eligió sus comidas favoritas para el viaje.

Un escalón, justo debajo de la escotilla, funciona también como máquina de ejercicios con flywheel (rueda de inercia).

Los astronautas tiran del cable durante 30 minutos de entrenamiento de resistencia y cardiovascular cada día.

Pero posiblemente el equipo más importante se esconde bajo el suelo.

Es un inodoro, algo que los astronautas de las misiones Apolo no tenían hace 50 años.

Fue especialmente diseñado para superar los retos de ir al baño en el espacio.

Pero no ofrece mucha privacidad.

El viaje

Imagen generada por computadora del cohete SLS despegando de la plataforma de lanzamiento. La vista es desde arriba, mirando hacia abajo al cohete mientras se acerca a nosotros con una columna de humo blanco detrás que emana de sus potentes motores. Una gran bandera de Estados Unidos pintada se curva alrededor de la superficie de la sección superior del cohete a medida que comienza a salir del marco de la imagen.

La misión de ida y vuelta a la Luna durará más o menos 10 días. El “más o menos” se debe a que la duración depende del momento exacto del lanzamiento y de las posiciones relativas de la Tierra y la Luna.

Durante el primer día de la misión los astronautas orbitarán la Tierra. Estarán a unos 70.000 km de altura. Para poner esto en perspectiva, la Estación Espacial Internacional se encuentra a unos 400 km sobre nuestro planeta.

Tendrán que acostumbrarse a la falta de gravedad, y para el novato espacial Jeremy Hansen será un proceso de aprendizaje muy acelerado.

“Creo que nos costará un poco adaptarnos cuando lleguemos allí… Aprenderé a flotar y volar y a chocar con cosas. Y probablemente necesite un poco de ayuda”, Jeremy Hansen, especialista de misión.

Los astronautas también revisarán los sistemas de soporte vital de la nave, incluyendo el baño a bordo.

Además, tendrán la oportunidad de maniobrar Orión por primera vez.

Aproximadamente tres horas después del vuelo, la parte superior del cohete, llamada Etapa de Propulsión Criogénica Interina (ICPS por sus siglas en inglés), se desprenderá de la nave Orión.

La tripulación pilotará Orión manualmente, acercándose y alejándose de la ICPS, para evaluar las cualidades del manejo de la nave. Es una oportunidad para practicar operaciones de acoplamiento para futuras misiones.

Imagen generada por computadora de la nave espacial Orión orbitando la Tierra. Orión aún está acoplada a la ICPS, la etapa final del cohete SLS. La curvatura de la Tierra se muestra detrás, mientras Orión extiende sus cuatro paneles solares desde los laterales del módulo de servicio. En la parte delantera del vehículo, el cono plateado del módulo de la tripulación brilla a la luz del sol.

Ahora el equipo de Artemis debe tomar una decisión importante.

Mientras los astronautas estén cerca de la Tierra, regresar es relativamente sencillo si hay algún problema que no se pueda solucionar.

Por lo tanto, los controladores de la misión deben estar completamente seguros antes de dar el visto bueno para una maniobra crítica llamada inyección translunar.

Esto es cuando Orión enciende su motor principal para liberarse de la gravedad terrestre y dirigirse a la Luna.

Gráfico que muestra la ruta inicial de la misión en órbita alrededor de la Tierra. Una línea morada traza la ruta que seguirá Orión al separarse del ICPS y abandonar la órbita terrestre en dirección a la Luna. Una línea naranja muestra cómo Orión rodeará la Luna y se lanzará de regreso a la Tierra. Al acercarse a la Tierra, el módulo de la tripulación se separará del módulo de servicio y girará para entrar en la atmósfera terrestre antes de desplegar los paracaídas para un amerizaje en el Océano Pacífico.

Una vez en camino, el regreso a casa no será fácil ni rápido.

Durante este tiempo, la tripulación continuará evaluando los sistemas de la nave espacial, pero los propios astronautas también serán evaluados y monitoreados.

Es una oportunidad para usar a la tripulación como conejillos de indias: los experimentos a bordo revelarán cómo se ven afectados sus cuerpos a esta altura del espacio.

La radiación es una preocupación clave, ya que el Sol puede expulsar partículas dañinas de alta energía.

Los astronautas llevarán un dispositivo llamado dosímetro para medir la cantidad de radiación a la que están expuestos. También practicarán el uso de su refugio de radiación, que se encuentra bajo el suelo de la nave espacial.

La tripulación necesita saber cómo entrar allí rápidamente si se aproxima una tormenta solar.

Otra sesión de práctica para prepararse para lo inesperado consistirá en que los astronautas se pongan sus trajes espaciales de color naranja brillante, llamados Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orión (OCSS por sus siglas en inglés).

Estos trajes se usan durante el lanzamiento y el reingreso, y también actúan como protección vital si hay algún problema con la cápsula de la tripulación.

El traje es como una mini nave espacial portátil, presurizada con sistemas de soporte vital incorporados.

Imagen aislada del traje espacial naranja de Orión con el área de interés etiquetada. Traje: hecho a medida para cada astronauta y presurizado en caso de pérdida de presión en la cápsula. Casco: ligero y resistente, fácil de conectar a los sistemas de comunicación. Soporte vital: puede suministrar aire y eliminar el dióxido de carbono exhalado. Guantes: resistentes y compatibles con pantallas táctiles. Cremallera: permite ponerse el traje rápidamente. Capa exterior: resistente al fuego y naranja para facilitar la visibilidad de los astronautas tras el amerizaje.

En caso de emergencia durante su viaje de ida o vuelta a la Luna, los astronautas se pondrán rápidamente el traje espacial. Este traje está diseñado para mantenerlos con vida hasta seis días durante su regreso a la Tierra.

La tripulación también participará en pruebas para estudiar su equilibrio y rendimiento muscular, así como los cambios en su microbioma y su salud ocular y cerebral.

También se tomarán muestras de saliva, recogidas en un papel especial, antes, durante y después de la misión para analizar su sistema inmunitario, que puede debilitarse en el espacio.

Cara a cara con la Luna

Ahora ha llegado el momento que el mundo ha esperado durante más de medio siglo: el regreso de la humanidad a la Luna.

Los astronautas sobrevolarán su cara oculta -la que no podemos ver desde la Tierra- a una distancia de entre 6.500 y 9.500 km de la superficie lunar.

Orión apuntará hacia la Luna para obtener las mejores vistas. La tripulación dedicará tres horas completas a la observación lunar: mirará, tomará imágenes y aprenderá más sobre su geología, lo que ayudará a planificar y preparar futuros alunizajes.

Imagen aislada de la Luna en alto contraste que muestra la superficie llena de cráteres.

Desde esta posición estratégica, los astronautas podrán ver la Tierra y la Luna juntas desde las ventanas de Orión, con la Luna de cerca en primer plano y la Tierra distante al fondo.

Cada astronauta puede llevar objetos especiales a bordo para este momento especial de su misión. Para Victor Glover, se trata de una Biblia y algunas reliquias familiares; para Christina Koch, son notas escritas a mano de sus seres queridos, y Jeremy Hansen trae algunos colgantes con la forma de una luna que pertenecen a su esposa y sus tres hijas.

Reid Wiseman ha elegido algo muy sencillo.

“Tengo una hoja en blanco y un bolígrafo y estoy deseando escribir algunas reflexiones sobre esto. No sé qué esperar y no quiero tener ideas preconcebidas.” Reid Wiseman, comandante de la misión.

Imagen generada por computadora de Orión orbitando la Luna. Orión tiene sus cuatro paneles solares extendidos en forma de cruz y se encuentra de lado respecto a la Luna, que se muestra detrás, con la luz del Sol proveniente de la derecha y proyectando profundas sombras en los cráteres de la superficie. El lado izquierdo de la Luna, hacia donde se dirige Orión, queda completamente a oscuras.

Pero mientras los astronautas observan con reverencia y asombro su sobrevuelo lunar, será un momento tenso tanto para el control de la misión como para los que la siguen desde casa.

Mientras los astronautas vuelan detrás de la Luna perderán la comunicación con la Tierra durante un periodo de entre 30 y 50 minutos.

“Aunque no podemos hablar con el planeta ni con nuestros amigos que están en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, me encantaría que todo el mundo, esos ocho mil millones de personas, se unieran y simplemente esperaran y rezaran para que podamos recibir la señal y volvamos a estar en contacto con todos.” – Victor Glover, piloto.

Una vez que el control de la misión pueda respirar aliviado y se restablezca el contacto, será el momento en que los astronautas comiencen su viaje de regreso a casa.

El peligroso retorno

El regreso tardará otros cuatro días. Pero esta última parte de la misión es una de las más arriesgadas.

Para esta maniobra final, el módulo de la tripulación se separará del resto de la nave espacial y la cápsula girará para que su escudo térmico pueda soportar las altas temperaturas generadas durante el reingreso y mantener a los astronautas a salvo en su interior.

La nave espacial atravesará la atmósfera terrestre a 40.000 km/h, soportando temperaturas de unos 2.700 °C, la mitad de la temperatura en la superficie del Sol.

Ilustración artística del módulo de la tripulación de Orión reingresando a la atmósfera terrestre. La cápsula cónica se encuentra a gran altura sobre la superficie del planeta y está rodeada de un resplandor intenso mientras desciende. Se puede observar una onda de presión que se curva justo delante del escudo térmico. Una estela de chispas anaranjadas se proyecta tras la cápsula.
Nasa

Se ha prestado mucha atención al escudo térmico, que sufrió graves daños durante la primera misión Artemis no tripulada. Sin embargo, al ajustar el ángulo de reentrada, los ingenieros confían en haber solucionado el problema.

Una vez que la nave espacial haya reingresado sin problemas, se desplegarán paracaídas para reducir su velocidad.

Los astronautas realizarán un suave amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California, donde los estará esperando un equipo de rescate.

La cápsula puede aterrizar en posición vertical, boca abajo o de lado, y unas bolsas de aire de color naranja brillante se inflarán para ayudar a enderezarla y permitir que la tripulación salga de forma segura.

Victor Glover afirma que el regreso a casa es la parte de la misión que más le entusiasma.

La cápsula Orión de Artemis I siendo recuperada del océano por la Marina de EE.UU. La cápsula flota en el océano con cinco globos naranja brillante en torno a la parte superior. La superficie exterior de la cápsula parece quemada por el calor de reentrada. Un bote inflable con seis hombres con uniforme militar y cascos flota a la izquierda con una cuerda en el agua. Otro bote inflable más grande, casi fuera de plano al fondo, ya tiene una cuerda atada a la cápsula. Dos cuerdas más, unidas a la parte delantera de la cápsula, están tensas y salen del encuadre de la imagen. No podemos ver a qué están unidas, pero parecen estar remolcando lentamente la cápsula por el agua.
Nasa

Una vez completada su misión, los astronautas volarán de regreso a la Tierra. Será su primera oportunidad de volver a pisar tierra firme y reflexionar sobre el viaje de sus vidas.

Se habrán unido a un grupo de élite: solo 24 astronautas han volado alrededor de la Luna.

Pero esto es solo el comienzo de las misiones Artemis. Los datos y la ciencia recopilados se analizarán minuciosamente, ya que los próximos pasos serán aún más desafiantes: llevar humanos de regreso a la superficie lunar, pero esta vez para quedarse.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad