Artemis II: los gráficos que muestran cómo es la misión que parte rumbo a la Luna

Por primera vez en más de 50 años la humanidad regresa a la Luna, viajando más lejos de lo que jamás alguien haya logrado.

Cuatro astronautas emprenderán un viaje de más de 800.000 km alrededor de nuestro vecino celestial y de regreso a casa.

Es una misión asombrosa, pero también llena de peligros.

La misión Artemis II de la NASA nos brindará impresionantes vistas de la Luna y una nueva comprensión del entorno lunar.

También allanará el camino para futuros alunizajes y, eventualmente, una base lunar: nuestro primer paso para aprender a vivir en otro mundo.

Pero el viaje conlleva serios riesgos: la tripulación volará en una nave espacial nunca antes utilizada por humanos.

Y habrá desafíos personales: los astronautas pasarán 10 días hacinados en una nave del tamaño de un minibús.

¿Cómo funcionará esta misión de alto riesgo?