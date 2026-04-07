Amenaza de Trump a Irán desata ola de críticas por posible crimen de guerra y escalada global

La advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “acabar con toda una civilización” si Irán no despeja el estrecho de Ormuz abrió un frente político de alto voltaje, tanto dentro de su país como a nivel internacional. La frase, de una dureza inusual incluso para estándares de conflicto, activó críticas que cruzan desde la legalidad de una eventual acción militar hasta el riesgo de una escalada con consecuencias globales.

En Washington, las reacciones fueron inmediatas. Dirigentes del Partido Demócrata acusaron que el mensaje presidencial no solo eleva la tensión, sino que traspasa límites jurídicos. Según reportó The Guardian, varios líderes calificaron la declaración como “una amenaza de cometer un crimen de guerra”, apuntando a que el objetivo implícito —infraestructura civil y población— vulneraría principios básicos del derecho internacional humanitario.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, endureció el tono. De acuerdo con el mismo medio, sostuvo que Trump está “delirando como un desequilibrado” y advirtió que este tipo de retórica “no solo pone en riesgo vidas inocentes, sino que además aísla a Estados Unidos de sus aliados tradicionales”. Las críticas, en ese sentido, no se limitaron al plano moral, sino que también apuntaron al costo diplomático de una amenaza de ese calibre.

Pero el cuestionamiento no provino únicamente desde la oposición. En el propio campo republicano comenzaron a aparecer fisuras. La congresista Marjorie Taylor Greene, habitualmente alineada con Trump, criticó la deriva del conflicto y llamó a evitar una guerra abierta, en lo que diversos analistas interpretan como una señal de incomodidad dentro del oficialismo. También el congresista Thomas Massie ha advertido sobre los límites constitucionales de una eventual acción militar sin autorización del Congreso, tensionando el debate sobre el uso de facultades presidenciales en contextos de guerra.

En paralelo, voces del Congreso —incluido el senador Bernie Sanders— han insistido en la necesidad de activar mecanismos como el War Powers Act para frenar una escalada que consideran desproporcionada. El trasfondo es claro: existe temor de que la amenaza no sea solo retórica, sino la antesala de una intervención militar de gran escala en Medio Oriente.

Desde el plano internacional, las reacciones han sido igualmente críticas. Autoridades iraníes calificaron las declaraciones como provocadoras e inaceptables, advirtiendo que cualquier acción de este tipo tendría consecuencias más allá del estrecho de Ormuz. Según consignó Reuters, desde Teherán se ha insistido en que el país resistirá presiones externas, lo que eleva el riesgo de una confrontación directa con impacto regional.

El debate también ha sido recogido por medios y analistas que advierten sobre las implicancias legales de la amenaza. De acuerdo con The Washington Post, expertos en derecho internacional y exautoridades militares han señalado que atacar infraestructura civil —como sistemas eléctricos, redes de agua o transporte— podría constituir un crimen de guerra, abriendo incluso la puerta a responsabilidades penales para quienes ejecuten esas órdenes.

En ese contexto, la controversia trasciende el episodio puntual y se instala como un síntoma de un escenario mayor: la fragilidad de los equilibrios internacionales en un conflicto donde convergen intereses energéticos, militares y geopolíticos. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, no solo es un punto estratégico, sino también un detonante potencial de una crisis de alcance global.

Así, la frase de Trump —más allá de su intención inmediata— ha reconfigurado el debate político, instalando preguntas incómodas sobre los límites del poder presidencial, el respeto al derecho internacional y la capacidad del sistema internacional para contener una escalada. En un escenario ya tensionado, las palabras, advierten distintos actores políticos, pueden terminar teniendo consecuencias tan reales como los hechos.