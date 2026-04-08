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Países del Golfo acusan a Irán de violar alto el fuego con misiles y drones MUNDO

Países del Golfo acusan a Irán de violar alto el fuego con misiles y drones

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Catar, Arabia Saudí y Emiratos denunciaron ataques tras la tregua con EE.UU., en un nuevo foco de tensión que amenaza con reactivar la escalada regional.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Varios países del golfo Pérsico, entre ellos Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, acusaron a Irán de lanzar misiles y drones pese al alto el fuego acordado con Estados Unidos. Las autoridades locales informaron de múltiples ataques interceptados, algunos dirigidos contra infraestructura energética y zonas residenciales. Kuwait y Baréin también reportaron incidentes. Los hechos tensionan la tregua anunciada horas antes y reabren dudas sobre su sostenibilidad, en un conflicto que ya se ha extendido a aliados regionales de Washington y amenaza con una nueva escalada.
Desarrollado por El Mostrador

Varios países del golfo Pérsico como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Baréin denunciaron este miércoles que Irán ha lanzado misiles y drones contra su territorio pese a la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado anoche entre Teherán y Washington.

El Ministerio de Defensa emiratí dijo en un breve comunicado que “los flagrantes ataques iraníes desde el inicio de la vigencia del alto el fuego han alcanzado los 17 misiles balísticos y 35 drones”, mientras que afirmó que las defensas aéreas del país “han tenido éxito en interceptarlos”.

Por su parte, el Ministerio de Interior de Baréin dijo que un ataque iraní provocó daños en varias viviendas de la región de Sitra, en el noreste del país y cerca de Manama, después de que los fragmentos resultantes de la intercepción cayeran en la zona.

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El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí también anunció que las defensas aéreas del reino interceptaron y destruyeron “nueve drones durante las últimas horas”, sin aportar más detalles sobre cuándo se efectuó el ataque ni las circunstancias del mismo.

Asimismo, Catar anunció que este miércoles fue blanco de un ataque con siete misiles balísticos y un número indeterminado de drones lanzados desde Irán, según el Ministerio de Defensa catarí, que afirmó que las Fuerzas Armadas “lograron interceptar y neutralizar con éxito” todos los proyectiles.

De la misma forma, el Ministerio de Defensa de Kuwait afirmó que las fuerzas del país respondieron al lanzamiento de cuatro misiles balísticos y 42 drones en las últimas 24 horas, en las que uno de los objetivos eran las instalaciones pertenecientes a la Corporación Petrolera Kuwaití, además de plantas eléctricas y desalinizadoras.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el 28 de febrero, varios países árabes del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados regionales de Washington, han sido blanco de cientos de ataques con drones y misiles balísticos iraníes y de sus grupos aliados en Irak.

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