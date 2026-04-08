Analista Fernando Estenssoro: amenazas apocalípticas de Trump “son signo de debilidad y no de poder”

El analista internacional y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, se refirió a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán, advirtiendo que el tono apocalíptico de sus declaraciones refleja debilidad estratégica más que fortaleza.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el experto sostuvo que la situación del conflicto muestra un escenario complejo para Washington.

“Estados Unidos está sufriendo una tremenda derrota, hasta el minuto táctica, pero no sabemos si va a ser estratégica, porque las condiciones para este cese al fuego las puso Irán, no las puso Estados Unidos”, señaló.

Estenssoro cuestionó las advertencias del mandatario estadounidense de destruir a Irán, indicando que implican una amenaza de gran escala. “Estados Unidos había dicho que estaba dispuesto a borrar a Irán del mapa (…) estaba amenazando con exterminar a 90 millones de personas”, afirmó.

En ese contexto, el académico sostuvo que ese tipo de discursos no reflejan una posición de fortaleza internacional. “Esos son señales de debilidad, no son señales de fortaleza. Un Estados Unidos respetado no necesita amenazar con exterminar a una población completa”, indicó.

A su juicio, el uso de ese tipo de amenazas refleja una situación de presión política y estratégica para la administración estadounidense. “Esas son señales de desesperación, no de poder”, afirmó.

El analista también advirtió sobre el riesgo de que el conflicto escale hacia escenarios más peligrosos. “Estamos viendo este tipo de guerras, de conflictos que rápidamente pueden escalar a una amenaza nuclear”, señaló, agregando que el debilitamiento del orden internacional aumenta el riesgo de que la situación se salga de control.

En ese contexto, planteó que un eventual repliegue de Estados Unidos en Medio Oriente podría trasladar tensiones geopolíticas hacia otras regiones del mundo.

Estenssoro sostuvo que América Latina podría adquirir una mayor relevancia estratégica debido a sus recursos naturales y su posición geográfica.

Según explicó, el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico por el extremo sur del continente podría adquirir mayor importancia en escenarios de conflicto global. “Chile y Argentina será el Estrecho de Ormuz del planeta, por una razón muy simple: por un determinismo geográfico”, afirmó.

El académico agregó que la región podría transformarse en un punto estratégico para el comercio y la seguridad internacional en el futuro. “Somos la comunicación que tiene el planeta”, concluyó.