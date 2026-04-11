Europa contiene el aliento: Hungría vota y define el futuro de la ultraderecha

Este domingo, Hungría no solo elige Parlamento. Decide, en rigor, si sigue siendo el principal laboratorio político de la ultraderecha en Europa o si gira —aunque sea parcialmente— hacia el eje comunitario. La elección, como advierte el analista internacional Mladen Yopo, “son consideradas decisivas porque pueden poner fin a más de 15 años (desde el 2010) del gobierno nacionalista y de ultraderecha” de Viktor Orbán, pero también porque definirán algo aún más profundo: “sus anclajes internacionales (la dirección de su política exterior)” .

Es una elección bisagra.

Hungría llega a este domingo con una tensión acumulada que mezcla desgaste interno y presión externa. En lo doméstico, el cuadro es conocido: inflación volátil, crecimiento prácticamente estancado y una sensación extendida de deterioro institucional. Como señala Yopo, “muchos votantes también están preocupados por el estado de la democracia, incluyendo el control de los medios y las instituciones por parte del partido gobernante” . No es solo economía, es poder.

Pero lo que convierte a esta elección en un evento de escala europea —y global— es otra cosa. Es el cruce cada vez más evidente entre política interna y geopolítica. “Hoy más que nunca lo interno y externo están muy empalmados en el devenir de los países y, particularmente, en los procesos electorales” . Hungría es hoy el ejemplo más nítido de esa superposición.

En el mapa europeo, el país se ha transformado en un actor incómodo. Formalmente dentro de la Unión Europea, pero políticamente en tensión permanente con Bruselas. Orbán ha hecho de esa fricción su sello: confrontar, bloquear, negociar desde el veto. La guerra en Ucrania terminó de profundizar esa grieta. Mientras la mayoría del bloque endurece su postura frente a Moscú, Budapest ha operado como freno, dilatando sanciones y tensionando consensos.

No es casual. Detrás de esa posición hay una ecuación estratégica que excede a Hungría. Yopo lo plantea sin rodeos: “Moscú y Washington quieren que siga en el poder el veterano y ultranacionalista Viktor Orbán, el padrino de las extremas derechas europeas” . La frase incomoda porque rompe una lógica habitual: dos potencias rivales coincidiendo —por razones distintas— en el mismo actor.

Desde sectores vinculados a Donald Trump, Orbán es visto como un modelo: nacionalismo duro, control migratorio, defensa identitaria. Desde Rusia, en cambio, el cálculo es más instrumental. Hungría funciona como una cuña interna en Europa. “Orbán actúa como un aliado estratégico que puede influir en las decisiones europeas desde dentro (…) actuar como un caballo de Troya de Rusia en Europa” . Esa es la clave: no se trata de poder propio, sino de capacidad de bloqueo.

El problema es que ese rol ha ido tensionando al sistema político húngaro desde adentro. La oposición no solo disputa el poder: cuestiona las reglas del juego. Las denuncias son graves y persistentes: manipulación mediática, uso de recursos estatales y ventajas estructurales del oficialismo. El diseño electoral mismo está en el centro de la polémica. Como advierte Yopo, las reformas impulsadas por Orbán “pueden dar hasta un 70% de escaños con apenas el 45% de los votos” . No es solo competencia desigual: es arquitectura institucional al servicio del poder.

A eso se suma un clima cada vez más enrarecido. Campañas de desinformación, operaciones digitales, acusaciones de injerencia externa. La elección húngara se parece cada vez menos a un proceso convencional y más a un escenario de disputa híbrida, donde la frontera entre lo político y lo estratégico se diluye.

En ese contexto, la eventual victoria del opositor Péter Magyar —exaliado de Orbán— aparece como una variable de alto impacto. No solo implicaría el fin de un ciclo político. También abriría un giro en política exterior: mayor alineamiento con Europa, desbloqueo de decisiones clave en la Unión Europea y una posición más dura frente a Rusia. Es decir, Hungría dejaría de ser un factor de fricción para convertirse en un actor más predecible dentro del bloque.

Pero incluso ese escenario tiene matices. Porque lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino qué modelo prevalece. Yopo lo sintetiza con claridad: “las elecciones en Hungría no sólo tratan sobre problemas internos como economía, democracia o corrupción, sino también sobre la dirección internacional del país” .

Esa dirección es, en el fondo, una disyuntiva estratégica: profundizar la integración europea o persistir en una autonomía que, en la práctica, acerca al país a los polos del llamado “populismo autoritario”.

Hungría, con apenas 9,6 millones de habitantes, no debería pesar tanto. Pero pesa. “Orbán pelea muy por encima del peso ‘pluma’ de su país” . Y esa es la razón por la que esta elección importa tanto. Porque lo que se decide en Budapest no se queda en Budapest.

Se proyecta sobre Europa. Y, cada vez más, sobre el orden global.