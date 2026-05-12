United Airlines restablecerá vuelos entre EE.UU. y Venezuela

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este martes que reanudará las conexiones directas diarias entre los dos países americanos, suspendidas desde 2017.

El primer vuelo partirá el 11 de agosto desde el Aeropuerto Internacional George Bush de Houston hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se trata de la segunda ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela que se reactiva recientemente, tras la reanudación de los vuelos de American Airlines entre Miami (Florida) y Caracas el 30 de abril.

Conexión servirá para el beneficiar el sector petrolero y “generar nuevas oportunidades económicas”

“Este vuelo en particular será fundamental para transportar a trabajadores del sector petrolero al país, a medida que Estados Unidos y Venezuela trabajan juntos para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas”, declaró el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

La decisión de suspender todos los vuelos comerciales y de carga hacia el país caribeño se produjo en medio de la crisis diplomática entre ambos países, cuando Estados Unidos reconoció como presidente al líder opositor Juan Guaidó e impuso sanciones y medidas de aislamiento contra el régimen de Nicolás Maduro.

Rotos desde principios de 2019, Washington y Caracas restablecieron sus lazos diplomáticos en marzo, dos meses después de que Estados Unidos capturara a Maduro en una operación militar en suelo venezolano.