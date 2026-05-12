Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasan a segunda vuelta por la rectoría de la U. de Chile

La elección para definir a la próxima máxima autoridad de la Universidad de Chile avanzó a segunda vuelta luego de que ninguno de los postulantes lograra imponerse con mayoría absoluta en la primera ronda. El balotaje enfrentará a Alejandra Mizala y Francisco Martínez el martes 2 de junio, mediante votación electrónica.

Los resultados preliminares, conocidos tras el cierre de las votaciones a las 17.00 horas, dejaron a Mizala, profesora del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el primer lugar con 42,72% de los sufragios. En segundo lugar quedó Martínez, actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con 23,02%.

Fuera de la definición quedaron Sergio Lavandero, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, quien obtuvo 22,33%, y Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho, con 11,75%.

La elección busca definir a quien encabezará la rectoría de la Universidad de Chile durante el período 2026-2030.

Con este resultado, la disputa queda ahora concentrada entre Mizala y Martínez, en una segunda vuelta que definirá el rumbo de una de las principales universidades públicas del país para los próximos cuatro años.