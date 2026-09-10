Alemania realizó simulacro con activación de los sistemas de alerta en medio de tensiones con Rusia

En medio de las amenaza rusa, Alemania activó su sistema de alerta en calles y teléfonos móviles a las 11:00 hora local en un simulacro de ataque como parte del Día de Alerta Nacional (Bundeswarntag).

La alerta fue emitida por la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres (BBK). “Alarma de emergencia: aviso de prueba en el Día Nacional de Alerta. No se preocupen, no existe peligro”, decía la notificación les llegó a todos los alemanes junto a un enlace al Portal Oficial de Advertencias del Gobierno federal que ofrecía instrucciones específicas.

El simulacro no solo llegó a los celulares de los ciudadanos; también se dieron alertas con letreros luminosos de la Estación Central de Berlín. Luego de 45 minutos finalizó el simulacro.

#AHORA 🇩🇪 | Alemania realiza una prueba nacional de sus sistemas de alerta de emergencia. Sirenas sonaron en ciudades y localidades de todo el país, incluido el Bundestag, como parte del “Día de Alerta” que se celebra cada segundo jueves de septiembre desde 2020.… — DailyNews24 (@DailyNews2410) September 10, 2026

Esta vez, el ensayo tuvo una connotación distinta por las últimas tensiones con Rusia. “Me he estresado. Ya sé que solo es un simulacro, pero un misil ruso tarda en llegar a Berlín no más de seis minutos”, comentó un alemán en el medio Volker Stegemann.

Hace solo un mes, Alemania recibió un ataque con drones en un aeropuerto del país, el cual se le atribuyó a Rusia. Desde entonces, ambos países mantienen la tensión, con Alemania asegurando que reforzarán la seguridad y responderán si se vuelven a dar amenazas.

“Está bien que lo hagan, debemos prepararnos; si no es un dron, será algo peor”, comentó Helmut Niederfranke, un hombre jubilado, en el medio.

Todos los años se da el simulacro con los sistemas de emergencia del país para identificar fallos y mantener a los alemanes informados con las instrucciones y preparados en caso de ataques.