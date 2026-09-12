Alemania: miles se manifiestan contra auge de ultraderecha

Varias decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en las grandes ciudades de Alemania en repulsa al auge del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que ganó hace una semana las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y tiene con ello opciones de gobernar por primera vez un Estado.

En Berlín, entre 13.000 y 14.000 personas convergieron a partir de las 13 horas (hora local) a través de siete marchas diferentes en una concentración central ante el Ayuntamiento, según datos que proporcionó la policía, que desplegó a 1.800 agentes para la ocasión.

“Las elecciones de Sajonia-Anhalt tienen que ser un punto de inflexión, si queremos detener a la AfD”, rezaba la convocatoria, lanzada por una plataforma de casi 100 organizaciones, iniciativas ciudadanas y sindicatos.

“El cordón sanitario se debe mantener y de forma incondicional. Ninguna cooperación con AfD, en ningún sitio”, subrayaron, en alusión a la negativa del resto de partidos a aliarse con la ultraderecha, aunque en Sajonia-Anhalt la alianza de izquierda populista BSW está negociando una abstención para hacer posible la investidura.

En Düsseldorf, en la populosa región occidental de Renania del Norte-Westfalia, salieron a la calle aproximadamente 20.000 personas, mientras que en Hamburgo (norte), la protesta habría alcanzado la cifra de 25.000 manifestantes, según los organizadores.

En Leipzig (este) se manifestaron 5.000 personas y se corearon lemas como “Todos contra el fascismo”. En Múnich (sur), la protesta convocada tenía como objetivo instar al Tribunal Constitucional a estudiar la necesidad de ilegalizar a todos los partidos que están catalogados como casos confirmados o sospechosos de extremismo, una categoría esta última que engloba a la estructura de AfD a nivel federal.

Se espera que las manifestaciones continúen

Está previsto que las manifestaciones continúen también el domingo, cuando la fuerza ultraderechista celebrará su cierre de campaña en Berlín, de cara a las elecciones regionales que se celebrarán en la ciudad-estado el fin de semana que viene. En la capital alemana se prevé que AfD quede en tercer puesto, por detrás de La Izquierda y de la Unión Democristiana (CDU), muy lejos de los resultados obtenidos en Sajonia-Anhalt.

Sin embargo, el 20 de septiembre también habrá comicios regionales en Mecklemburgo – Antepomerania (noreste) y allí sí se pronostica un triunfo del partido ultraderechista, con aproximadamente un 36 % de los votos, aunque se disputa el primer puesto con el Partido Socialdemócrata (SPD).