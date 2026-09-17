Primer ministro de Suecia admitió derrota frente al bloque de centroizquierda y anunció su renuncia

El primer ministro de Suecia, el conservador Ulf Kristersson, admitió la derrota en las elecciones legislativas e informó que, una vez finalizado el recuento del voto exterior, renunciará al cargo.

El pasado domingo 13 se confirmó el triunfo del bloque de centroizquierda, superando con un 49,5% de los votos al bloque de la derecha, que obtuvo un 48,8%. El reparto de escaños quedó en 176 diputados contra 173. Hubo una diferencia de apenas 50.000 votos y tres diputados.

Acerca de la derrota, el primer ministro Kristersson escribió en la red social X que “ahora, el presidente del Parlamento debe dirigir los siguientes pasos hacia la formación de un nuevo gobierno. Para que ese trabajo pueda comenzar de forma inmediata, solicito ser destituido como primer ministro”.

La socialdemócrata Magdalena Andersson liderará su bloque y ahora pasará a hacerse cargo de la nueva administración, que ya presenta dificultades por las diferencias ideológicas dentro de la misma oposición. Anteriormente, Andersson fue la primera mujer en gobernar Suecia (2021-2022) y fue ministra de Hacienda durante siete años.

El Parlamento no designará antes del 29 de septiembre, como mínimo, a un nuevo primer ministro encargado de negociar para formar un gobierno. En caso de que Andersson falle en la unificación, entonces el bloque de derechas podría tener su oportunidad de intentar una mayoría.