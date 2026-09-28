Huracán Polo en México dejó al menos dos niños muertos y tres personas desaparecidas

Al menos dos menores murieron y tres personas permanecen desaparecidas en el estado de Jalisco, oeste de México, por las lluvias y el fuerte oleaje producto del huracán Polo. Las autoridades han suspendido clases y actividades por el desplazamiento del huracán hacia Baja California Sur.

Los cuerpos de dos niños, de tres y 12 años, fueron localizadas en el municipio de Talpa de Allende. La crecida arrastró la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes, llevándola arroyo abajo en la comunidad de La Cuesta. Los menores fueron encontrados a aproximadamente 700 metros del hogar, pero los padres no han sido hallados hasta el momento.

Equipos de emergencia como la Protección Civil y Bomberos mantienen labores de búsqueda en las zonas afectadas. Tal es el caso de los padres desaparecidos que están siendo buscados aguas abajo del cauce, apoyados por helicópteros del Gobierno.

Además, en Puerto Vallarta, se busca a una turista que viajó al balneario desde San Luis Potosí. La joven de 24 años había ingresado el sábado al mar, en una playa que contaba con bandera roja de prevención que prohíbe el nado. Debido al fuerte oleaje, la mujer fue llevada por las olas y ahora está siendo buscada con motos acuáticas y drones.

Por otro lado, el paso del huracán también ha generado derrumbes y deslaves en distintos puntos de la carretera estatal 555 que va de Talpa de Allende a Tomatlán.

Autoridades estatales advirtieron de la depresión tropical Dieciocho–E, que se desplaza y en los próximos días avanzará hacia las costas de Jalisco. Existe la posibilidad de que se intensifique rápidamente con aumento de lluvias, oleaje elevado y rachas de vientos fuertes en la zona costera.

El huracán Polo y la tormenta tropical Rachel causarán y están afectando al menos 11 estados del Pacífico mexicano, según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Volando hacia el ojo del huracán. Un video que muestra la cabina de vuelo de un Orion P3 de la NOAA, en vuelo hacia el ojo del huracán Polo. 📹 Instagram “flynoaa” pic.twitter.com/zn0OtxEhyc — GaboAir (@GaboAir) September 27, 2026