Milei desata polémica en España: llama “dictador” a Sánchez y pide sacar a socialistas “a patadas”

El presidente argentino, Javier Milei, volvió a protagonizar una controversia durante su visita a España, esta vez con una serie de insultos contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón”, además de llamar abiertamente a sacar a los socialistas “a patadas” del poder.

Las declaraciones fueron realizadas durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, donde el mandatario libertario convirtió su intervención en un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo español, defendió su política de recortes fiscales y arremetió contra los medios de comunicación.

“No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”, afirmó Milei al ser consultado por qué no se ha reunido con el mandatario español en ninguna de sus siete visitas a España como jefe de Estado.

El presidente argentino también se refirió a Sánchez como “autoritario Pedrito” y “corrupto”, profundizando una confrontación que ha marcado la relación entre ambos dirigentes.

Durante su intervención, Milei llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” del Gobierno, en un discurso que coincidió con el escenario preelectoral español, de cara a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Sin embargo, el mandatario dejó claro que su principal objetivo político era promover su propia reelección en Argentina, prevista para 2027.

“Si reelegimos”, aseguró, “los cuatro años siguientes serán inolvidables”, prometiendo que su país experimentará “un gran renacimiento” y una trayectoria de crecimiento económico sin precedentes.

El mandatario también reiteró algunas de sus principales posiciones económicas. Sostuvo que “todo impuesto es un robo, ya que nadie los paga voluntariamente” y defendió la necesidad de “aplicar la motosierra en el gasto público”, argumentando que “el Estado no crea riqueza, solo la destruye”.

Sus declaraciones se produjeron en un escenario político complejo para la derecha española, cuyos principales dirigentes, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), y Santiago Abascal, de Vox, buscan disputar el poder a Sánchez.

De acuerdo con la información publicada por el diario El País, la intervención del mandatario argentino terminó concentrando la atención política y desplazando el protagonismo de los dirigentes españoles de derecha y ultraderecha.

Milei mencionó entre sus aliados a Abascal y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quienes afirmó que “tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”.

No obstante, ninguno de los principales dirigentes de ambas colectividades asistió al encuentro. Entre los representantes del PP estuvieron Pedro Rollán, presidente del Senado español, y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, mientras que Vox estuvo representado por un grupo de diputados.

La confrontación con Sánchez también tuvo una respuesta desde el oficialismo español. El presidente del Gobierno publicó un video en redes sociales en el que declaró “yo soy zurdo”, apropiándose del término que Milei suele utilizar de manera despectiva contra la izquierda.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por su parte, instaló una lona en su sede federal con el mensaje: “Hola Milei, los zurdos y zurdas te damos la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”.

El mandatario argentino elevó además el tono de sus advertencias sobre el futuro político del continente europeo.

“Si no se revierte a tiempo, vamos a ver la desaparición de Occidente tal como lo conocemos”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que “los valores de Occidente están renaciendo en América y, si es necesario, América vendrá a rescatar Europa”.

Los cuestionamientos de Milei no se limitaron al Gobierno español. También arremetió contra los medios de comunicación y, particularmente, contra el diario argentino Clarín, al que calificó de “corrupto”, mientras acusó a sus periodistas de ser “mentirosos seriados”.

En materia económica, el presidente argentino aprovechó el encuentro para promover inversiones en su país y presentar su eventual reelección como una oportunidad para los empresarios españoles.

Pese a defender políticas restrictivas frente a la inmigración y sostener que los inmigrantes “generan más gasto de lo que producen”, invitó a los españoles a establecerse en Argentina, país que, según prometió, podría convertirse en “la tierra prometida donde fluyen los buenos negocios”.

Entre los asistentes al encuentro figuraron representantes de Santander España, KPMG y Gestamp, además del embajador estadounidense en España, Benjamín León Jr., y la encargada de Negocios de Israel, Dana Erlich.

La visita también estuvo marcada por la ausencia de encuentros institucionales con las principales autoridades españolas.

Milei no se reunió con Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI, pese a que, según fuentes de la Casa del Rey citadas por El País, su equipo solicitó informalmente una audiencia con el monarca.

Desde Zarzuela se habría indicado que una reunión con Felipe VI debía estar acompañada necesariamente de un encuentro con el presidente del Gobierno español, condición que no se concretó.

El mandatario tampoco confirmó si participará en la próxima Cumbre Iberoamericana, programada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, mientras mantiene abierta su confrontación política con el Ejecutivo de Sánchez.