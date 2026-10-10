Informe revela que más de 32 mil empresas cerraron en Argentina desde la llegada de Milei

Un total de 32.290 empresas dejaron de operar en Argentina desde que Javier Milei asumió la Presidencia a fines de 2023, mientras que durante julio se perdieron 3.485 empleos formales. Así lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que cifra en 437.611 los puestos de trabajo registrados destruidos durante la actual administración.

El estudio, recogido por EFE, indica que el número de unidades productivas cayó un 6,3%, desde 512.357 en noviembre de 2023 hasta 480.067 en julio pasado. Solo ese mes cerraron 948 empresas, un promedio de 30 al día.

Entre los factores que han golpeado al comercio y la industria local, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, figura la contracción del consumo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, en un escenario de inflación interanual de 33,8% en julio.

La actividad económica también retrocedió: según cifras oficiales, en julio cayó un 2,9% respecto de junio y registró una baja interanual de 1,4%.