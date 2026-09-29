Los miles de “terroristas” expulsados de Argentina: el Plan Zeta de Javier Milei

Un total de “10 mil terroristas” fueron expulsados desde Argentina en 2025, dijo el presidente de ese país, Javier Milei, en una entrevista con LN+, asegurando además que este año ha deportado a otros 20 mil “terroristas”. Al respecto, aseveró que “es gente que se infiltra de otros países para tratar de dinamitar el modelo argentino, y eso está pasando”, sin entregar mayores precisiones respecto de qué entiende por “terroristas”.

Previo a ello, dijo que “los siete intentos de juicio político fueron siete intentos de golpe de Estado”. En el mismo sentido, de la casa presidencial dijo que “hoy la Quinta de Olivos es una base militar y recibe un tratamiento de una base militar”, argumentando que “tengo algunos enemigos pesados en el mundo. Acá en Argentina también, pero los de acá son de vigesimoquinto orden”.

Las palabras del mandatario son prácticamente calcadas del guion del tristemente célebre “Plan Zeta”, el cual, según explicaba La Tercera del 17 de septiembre de 1973, contaba con el concurso de “expertos en guerrillas que vinieron de todas partes del mundo; y, en especial, de Cuba, Brasil, Argentina, etc., reclutados entre los terroristas de esos países. Se calcula que su número oscilaba entre los diez mil y los trece mil”.

Cabe recordar que el Plan Zeta, cuyos detalles aparecían en El libro blanco del cambio de gobierno, confeccionado por la Junta Militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet, era un montaje. Como se lo dijo Federico Willoughby (asesor de prensa del dictador) al periodista Raúl Sohr, se trató de “una gran maniobra de guerra sicológica”, agregando que “tengo la impresión que la gente encargada de las operaciones de inteligencia discernieron que era conveniente generar un elemento de justificación del pronunciamiento militar para convencer a la población civil que los habían salvado. Entonces se hizo este libro y se produjo incluso un efecto social. Había gente que decía con cierto orgullo: ‘Ah, yo estaba en la lista de los que iban a matar’ y eso generaba cierto estatus… Este libro, le repito, es producto de una campaña de guerra sicológica”.

En el caso Argentino, La Nación reporta que en 2026 ha habido 776 expulsiones del país, agregando que “en ningún caso las estadísticas hablan de terroristas”. El mismo diario relata que hace un mes el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Quadra, compareció ante la comisión de inteligencia del Congreso y que allí “negó que se hubiese registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país”.