Se le complica la noche a Trump: demócratas le arrebatan escaños en ambas cámaras del Congreso

Las elecciones de medio término en Estados Unidos comienzan a mostrar un escenario de avances demócratas y resistencia republicana. Mientras la oposición consiguió arrebatar al oficialismo un escaño clave del Senado en Carolina del Norte, el partido del presidente Donald Trump logró conservar varias de sus posiciones tradicionales, entre ellas Florida, Kentucky, Tennessee, Wyoming y Virginia Occidental.

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y CNN, los republicanos consiguieron retener estos escaños, donde las encuestas anticipaban victorias favorables al oficialismo.

Uno de los triunfos más relevantes llegó desde Kentucky, donde el republicano Andy Barr ganó la elección para suceder al histórico senador Mitch McConnell, quien decidió no buscar la reelección después de más de cuatro décadas en el Congreso.

McConnell, de 84 años, llegó al Senado en 1985 y se convirtió en el líder republicano que más tiempo permaneció al frente de su bancada en la Cámara Alta.

En Florida, otra de las principales fortalezas electorales de Trump, la republicana Ashley Moody derrotó a la demócrata Angie Nixon y conservó el escaño que dejó Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado.

Moody había sido designada senadora interina en enero de 2025 por el gobernador Ron DeSantis. Con su victoria electoral, completará el mandato de Rubio, que concluye en enero de 2029.

Aunque estos resultados permiten a los republicanos asegurar posiciones en el Senado, no representan nuevas conquistas frente a los demócratas, puesto que se trata de escaños que ya controlaban.

El golpe demócrata en Carolina del Norte

La victoria más importante de la oposición hasta ahora se produjo en Carolina del Norte, donde el exgobernador demócrata Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano y candidato respaldado por Trump.

El resultado, proyectado por AP y CNN, representa el primer escaño que cambia de manos de los republicanos a los demócratas en estas elecciones legislativas.

Cooper reemplazará al senador republicano Thom Tillis, quien decidió no competir por otro mandato tras sus diferencias con el Presidente.

La victoria tiene especial relevancia porque Carolina del Norte respaldó a Trump en las tres elecciones presidenciales en las que participó.

A ese triunfo se suma la reelección del senador Jon Ossoff en Georgia, donde derrotó al republicano Mike Collins, también respaldado por el mandatario.

Georgia era una de las oportunidades del oficialismo para arrebatar un escaño a la oposición, especialmente después de que Trump ganara ese estado en las presidenciales de 2024.

Los demócratas también conservaron su representación en New Hampshire, donde Chris Pappas venció al republicano John Sununu y ocupará el escaño de Jeanne Shaheen, quien deja el Senado tras 18 años.

Pappas se convertirá, además, en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar el Senado estadounidense.

La batalla por la mayoría sigue abierta

Los republicanos llegaron a estas elecciones con 53 escaños en el Senado frente a los 47 del bloque demócrata, incluidos dos independientes aliados.

Para recuperar la mayoría, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños.

Con la conquista de Carolina del Norte, la oposición consiguió el primero, pero todavía necesita arrebatar otros tres escaños republicanos, siempre que conserve los que ya controla.

Las contiendas pendientes se concentran en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas, donde los demócratas buscan romper el predominio republicano.

También resulta decisiva la elección en Míchigan, donde la oposición debe defender un escaño propio para no complicar sus posibilidades de alcanzar la mayoría.

En la Cámara de Representantes, donde se renuevan los 435 escaños, los demócratas también lograron victorias relevantes.

En Florida, Jared Moskowitz y Kathy Castor conservaron sus distritos pese al rediseño electoral republicano, impulsado para mejorar las posibilidades del oficialismo.

La estrategia buscaba reforzar la presencia republicana en la Cámara Baja, pero los triunfos de ambos legisladores frustraron parte de esas expectativas.

En esta cámara, los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños para alcanzar la mayoría de 218.

La elección se desarrolla además en un contexto de fuerte descontento con la administración Trump. Según AP Voter Poll, aproximadamente tres cuartas partes de los votantes manifiestan insatisfacción con el rumbo del país, mientras la inflación y el costo de la vida figuran entre sus principales preocupaciones.

Con los republicanos resistiendo en sus bastiones y los demócratas consiguiendo su primera conquista en Carolina del Norte, la disputa por el control del Congreso continúa abierta.

El desenlace determinará si Trump mantiene las mayorías legislativas que han respaldado su agenda o si deberá enfrentar una oposición fortalecida durante los dos últimos años de su mandato.