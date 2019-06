Cómo las reformas de gobierno perjudican a la atención primaria

Este proyecto, se establece como una red paralela a la “red asistencial física” con sistemas de registros propios, que crea duplicidad de información entre la red física y la plataforma digital. Su sistema de derivación no siempre calza con los flujos reales. Ej: usuarios llegan a la APS, derivados desde el hospital digital con indicación de exámenes y medicamentos que no están disponibles en la atención primaria. Si damos una mirada sobre el recurso humano, su staff de médicos considera especialistas que no son parte del sistema público, desviando recursos a prestadores privados, en vez de aumentar la capacidad de resolución pública con más especialistas en la red asistencial física.