Imagen estereotipada

En la difusión de la cultura, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pues muestran el reflejo de lo que se supone es la realidad y resaltan por una parte los valores aceptados por la sociedad, rechazando por contrapartida aquellas actitudes o situaciones que no son admitidas por el colectivo. Generalmente las personas mayores ocupan una escasa presencia en televisión, emisoras de radio, internet, cine etc. Y cuando se utiliza su imagen, frecuentemente se difunde de manera inadecuada pues no se ajusta a la realidad de los mayores de hoy ni refleja su pluralidad.

El envejecimiento demográfico es una realidad innegable en Chile y el mundo, siendo éste proceso un fenómeno heterogéneo que no responde a una sola mirada. La vejez es un proceso multidimensional y como tal hay que considerar que cada individuo tiene una trayectoria de vida diferente, donde influyen elementos de la vida personal y de las sociedades a los cuales estas personas pertenecen, dando este tejido, en definitiva, diferentes direcciones y distintas velocidades respecto al proceso de envejecer.

La edad y la vejez son construcciones culturales, por lo que esta etapa de la vida posee una serie de símbolos sobre lo que se considera “debería ser” respecto a una persona mayor. Realizar una generalización sobre las personas mayores es un error y además un riesgo, si sólo se considera y se utiliza la imagen negativa del paso del tiempo en las personas, resaltando por ejemplo el deterioro en la salud- un proceso natural e irreversible- en esta etapa de la vida, estamos mostrando sólo una dimensión de este proceso, dejando de lado la integralidad de las personas y homogenizando a los adultos mayores como un “todo”.

Lo que entendemos por vejez tiene un origen cultural, y en este aspecto los medios de comunicación tienen un rol fundamental pues es relevante que los valores y conceptos culturales que nos entregan los medios sean un aporte al desarrollo social y a la conciencia sobre los valores humanos. En particular respecto a la imagen que se entrega sobre las personas mayores, los medios deberían en primer lugar entregar un mayor espacio a este grupo de la población en proporción a su número, y en segundo término dejar de mostrar la vejez como una etapa negativa representada por enfermedades, achaques y sin ningún futuro, además de presentar a los adultos mayores como si fueran todos iguales. Es momento de mostrar que en la actualidad existen distintos modelos de ser mayor, entregar visibilidad y voz a quienes no son el problema, sino parte de la solución. Dejemos de ver a los mayores como una carga y consideremos que pueden representar un valioso recurso para nuestro país.