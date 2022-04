Menos es más. El SII y el proyecto de Ley de información financiera

En las artes y el diseño muchos dicen “menos es más”, y hoy en materia de fiscalización del SII esto podría ser plenamente aplicable.

Actualmente se encuentra en tramitación un Proyecto de Ley que obliga a las instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII, la cual sería utilizada para combatir la elusión y evasión fiscal. La norma establece que se informará directamente al SII por parte de los bancos, cuando se registren movimientos iguales o superiores a UF. 1.500, diarios, semanales o mensuales.

A juicio del nuevo director de SII, Hernán Frigolett es clave este proyecto de Ley, para que el SII pueda mejorar su labor fiscalizadora, ya que permitiría hacer un análisis y revisión en tiempo real de lo que sucede con los agentes económicos.

Al respecto, es importante señalar que en la presente Operación Renta el SII, se obtiene información a través de 62 declaraciones juradas y en la propia Declaración Anual de Impuesto a la Renta. A ello se suma lo que obtiene a través de intercambios de información con otros países, bases de datos públicas (como hechos esenciales ante la CMF) y por supuesto, la prensa. Si lo anterior no fuera suficiente, el SII tiene la facultad, en un proceso de fiscalización, de requerir la información contable y tributaria que sea necesaria para efectos de poder fundar una liquidación o resolución contra el contribuyente.

Como se puede apreciar, los sistemas y los fiscalizadores del SII deben ya procesar una gran cantidad de información, por lo que no queda claro en qué beneficiaría este nuevo Proyecto de Ley, en cuanto a cuál es su sentido y alcance para combatir la evasión y elusión fiscal. Periódicamente los bancos tendrán que reportar al SII movimientos que en su 99,9% no tendrán relevancia para efectos de iniciar una fiscalización, saturando los sistemas de procesamiento de la entidad fiscalizadora.

Esta sobrecarga no es nueva. Este año, las declaraciones juradas de remuneraciones, que debía procesar el SII sacando la información de los libros electrónicos de remuneraciones, están llena de errores y se han debido reprocesar manualmente por los contadores. Como este hay muchos más casos, tal como ha señalado el Colegio de Contadores de Chile.

En conclusión, el Servicio de Impuestos Internos ya recibe una enorme cantidad de datos y no da abasto para procesar y analizar la misma de manera adecuada. Por ello, no se ve cómo este nuevo proyecto de Ley de Información Financiera podría ayudar al combate de la evasión y la elusión de impuestos, si no es posible utilizarla apropiadamente.

Menos es más debiera ser la premisa, ya que la clave está en la forma en que se interpreta y analiza dicha información (más que en su cantidad), creando modelos de fiscalización inteligente con ayuda de la tecnología e información ya disponible, sin necesidad de abrumar los sistemas con datos sin relevancia. Ello, sin duda, contribuirá de mejor manera a lograr un SII más eficiente en materia de fiscalización.