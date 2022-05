Qué te hicieron U. de Chile

Los hinchas azules están una vez más preocupados y angustiados. La campaña 2022 está muy por debajo otra vez de lo esperado, y las salidas de Santiago Escobar y Luis Roggiero solo vienen a confirmar que el nuevo proyecto azul, a cargo del grupo Sartor, puede ser otro dolor de cabeza más y de esos largos y constantes, ya que desde el inicio de campeonato se dijo en todos lados que no había un plantel de jerarquía ni balanceado; sin grandes figuras y con un cuerpo técnico que nadie sabrá por qué fue el elegido.

Por eso hay sentimientos duros y encontrados, entre todos los que dicen formar parte de la familia azul. Un proyecto que comenzó mal y que tras un par de meses se va al suelo, pero, junto con ello, vuelve a reinar la inconsistencia en la dirigencia, que no es capaz de convencerse de hacer las cosas bien desde el principio, primero guardando mucho tiempo silencio sospechoso y, después, tomando determinaciones de apaga incendios y sin fijar rumbos claros respecto al proyecto deportivo que se quiere y anhela.

Nunca se explicó claramente por qué se trajo a Santiago Escobar. Nunca se fundamentaron las contrataciones de algunos jugadores de baja relevancia o cualidades para vestir la camiseta de la U. Nunca hubo trazos demarcados para que los hinchas supieran cuál era el proyecto. Todo fue entre cuatro paredes, todo se hizo con sesgos de dudas, todo se cimentó sobre la base de conocer la “industria”, sin embargo, el fútbol es distinto. Muy distinto, señores dirigentes de Azul Azul.

Humildad, trabajo y trasparencia en las determinaciones que se tomen en el directorio.

Las planillas de Excel no sirven. Solo son útiles para los presupuestos. No para saber si puedes ganar tres o cuatro partidos o para entender qué cambios debe hacer un entrenador. El fútbol tiene demasiadas variantes en la cancha que no se pueden controlar con un algoritmo.

Si eso no lo logran aceptar o entender, la U va derecho a un precipicio. Y esa caída no solo dolerá, sino que también puede provocar una sensación de desastre, porque los hinchas azules solo buscan tener un año tranquilo y en paz.

Tres refuerzos no bastan para que la U intente recuperar algo de su memoria. Primero se debe pensar en un técnico que le entregue solidez y armonía. No buscar lo barato o lo que se ofrece, sino tener convicción en la elección que realizarán. Si eso parte bien, puede haber opciones para que los azules puedan navegar en aguas más tranquilas.

Alejarse de la influencia de los representantes, dejar de asustarte por las redes sociales, no ufanarse en sus círculos sociales que saben de esto. Humildad, trabajo y trasparencia en las determinaciones que se tomen en el directorio.

Respeten al hincha. Ese que le da alma a la U. El hincha que sufre día a día y sigue siendo incondicional a los colores. Entiendan lo que es la U, su historia y trascendencia. Porque el fútbol necesita que la U esté sólida y fuerte, porque necesita que sea una institución que marque la pauta de la organización en el camino correcto y no como hasta ahora. Porque la U es enorme y eso deben saberlo siempre.

