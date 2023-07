Pastillas anticonceptivas, más que una píldora es confianza

Cabe cuestionarse entonces, ¿qué significa una disminución de la potencia de principios activos? ¿fallaron los controles internos de los laboratorios farmacéuticos? ¿falló la autoridad sanitaria en su control? ¿volverán a repetirse estos retiros?

Lo ocurrido recientemente en el mundo farmacéutico local en relación al retiro del mercado de una serie de lotes de una marca de anticonceptivos por parte del ISP, es un hecho muy lamentable y preocupante, ya que la regulación de la fertilidad de una mujer y/o pareja involucra por un lado la prevención de embarazos no planificados o no deseados, y por otro el disminuir la morbimortalidad materna y prevenir el aborto inseguro.

Así, al declarar un laboratorio farmacéutico que existe “una disminución de la potencia de sus principios activos” en ciertas pastillas anticonceptivas, se quiebra la confianza que la población ha depositado en este producto farmacéutico que al fallar vulnera en primer lugar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y en segundo, puede afectar el futuro tanto de la mujer que lo consume como la de niños y niñas por nacer y grupos familiares asociados en el transcurso de toda una vida.

Si bien la discusión abierta por este caso en relación a que “exista una cuarta causal de aborto por falla de métodos anticonceptivo” es válida, ésta se centra en el efecto que provoca un error en la producción de un medicamento tan sensible como éste y no en el por qué se llegó a este producto defectuoso que obligó al laboratorio al retiro del mercado de miles de cajas y a dejar en la indefensión a la misma cantidad de mujeres que no tuvieron tiempo de reaccionar cambiando de marca o método.

Cabe cuestionarse entonces, ¿qué significa una disminución de la potencia de principios activos? ¿fallaron los controles internos de los laboratorios farmacéuticos? ¿falló la autoridad sanitaria en su control? ¿volverán a repetirse estos retiros?

Como profesionales de la salud, los químicos farmacéuticos somos los especialistas en el conocimiento, desarrollo, producción y aplicación de medicamentos, cosméticos y otras sustancias biológicamente activas, tanto en lo que se refiere a sus efectos beneficiosos como en el manejo de efectos tóxicos para la salud humana y animal. Es por esto que hacemos un llamado a levantar no sólo las alertas, sino que también las soluciones, tanto desde el mundo público como privado, para que estos eventos no vuelvan a ocurrir y podamos seguir fortaleciendo la salud de la población, considerando criterios de calidad ajustados a los marcos normativos y regulatorios vigentes.